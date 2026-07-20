Πρέκας: «Το να παίζεις για την Εθνική είναι πάντα ένα κίνητρο παραπάνω»

Η Εθνική Νέων Ανδρών κατάφερε να πάρει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ U20, με τα δύο αποτελέσματα με τη Γερμανία και την Τουρκία να «κλειδώνουν» την παρουσία μας στην κορυφαία πεντάδα της Ευρώπης για τέταρτη σερί χρονιά, γεγονός ενδεικτικό της εξέλιξης του έργου, που πραγματοποιείται στην «κορωνίδα» της ανάπτυξης του ελληνικού μπάσκετ, φέρνοντας το μέλλον μας… στο παρόν.

Απαντες οι παίκτες του Κώστα Παπαδόπουλου έδωσαν για ακόμη μια φορά μέχρι και το τελευταίο απόθεμα, που είχαν μέσα τους για να φτάσουν στη μεγαλύτερη δυνατή διάκριση. Αυτή ακριβώς η μαχητικότητα ήταν, που τους χαρακτήριζε και παραδέχθηκαν άπαντες, από τον ομοσπονδιακό τεχνικό μέχρι όλους τους παίκτες, που ακολούθησαν στο ταξίδι στη Λιουμπλιάνα.

«Βγάλαμε ψυχή έως το τέλος»

Ο Γρηγόρης Πρέκας έβαλε το δικό του «λιθαράκι» και παραδέχεται, ότι το τελευταίο Ευρωμπάσκετ «με βοήθησε ως παίκτη και είμαι σίγουρος, ότι όλα τα παιδιά βελτιωθήκαμε στη διάρκεια των 50 ημερών, όπου βρεθήκαμε μαζί. Κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, από την αρχή της προετοιμασίας κάναμε πολλή προπόνηση, παλέψαμε στο γήπεδο από τα φιλικά μέχρι το τελευταίο ματς και είμαι πολύ χαρούμενος που έζησα αυτή την εμπειρία».

Η Εθνική Νέων Ανδρών κατάφερε να διατηρήσει το ηθικό της… ακμαιότατο, ακόμη και μετά τον αποκλεισμό στην οκτάδα από τη Σερβία, κάτι που φάνηκε και στα δύο ματς με Γερμανία και Τουρκία για την κατάκτηση της πέμπτης θέσης, με τον διεθνή φόργουορντ να επισημαίνει, ότι «είναι κάτι που είχαμε συζητήσει πριν καν έρθουμε στη Σλοβενία. Θέλαμε να βγάλουμε την ίδια ενέργεια και το ίδιος πάθος σε όλα τα παιχνίδια. Θέλαμε να κυνηγήσουμε την κάθε κατοχή και υποστηρίξαμε αυτή την νοοτροπία μας έως το τέλος. Με τη Σερβία παλέψαμε και δεν πήγε δυστυχώς καλά το ματς, αλλά μείναμε ενωμένοι. Ημασταν μία ομάδα και αυτό βγήκε και στα δύο ματς, με την Τουρκία ειδικά δεν την αφήσαμε δευτερόλεπτο να πιστέψει, ότι μπορούσε να μας αντιμετωπίσει».

Η πέμπτη θέση μόνο λίγη δεν είναι και ο Φίλιππος Πρέκας το εξηγεί με σαφήνεια. «Από την προετοιμασία έπρεπε να βγάλουμε πολλή ψυχή και το κάναμε. Το ότι η Εθνική είναι πάλι στην πρώτη πεντάδα, δείχνει κάτι καλό για το μέλλον, με κάθε γενιά να αφήνει το δικό της αποτύπωμα», αναφέρει.

Τι είναι αυτό, τελικά, που κρατά ο Γρηγόρης Πρέκας από αυτό το καλοκαίρι; «Το ότι παίζαμε για την Εθνική, ήταν ένα ήδη ένα παραπάνω κίνητρο από μόνο του έως το τέλος. Βάλαμε την ομάδα πάνω από όλα, δεν υπήρχε κανείς που να ξέφυγε από το ομαδικό πνεύμα και από την πρώτη μέρα όλοι ταιριάξαμε, από το αγωνιστικό κομμάτι μέχρι ακόμη τις στιγμές του φαγητού ή τις πλάκες μας στα δωμάτια. Ολο αυτό θεωρώ, ότι βγήκε και στο γήπεδο», απαντά.