Συγκλονιστικός Μέσι: «Τεράστιος ο πόνος, υπερήφανοι Αργεντινοί, συγχαρητήρια στην Ισπανία»

Ο «Pulga» έλυσε τη... σιωπή του μετά την ήττα (0-1) της «Αλμπισελέστε» από τη «Ρόχα» στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και τελευταίο Μουντιάλ της τεράστιας καριέρας του.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Λιονέλ Μέσι:

«Ο πόνος είναι τεράστιος και θα χρειαστεί χρόνος για να επουλωθεί αυτή η πληγή.

Ωστόσο, επιλέγω να κρατήσω όλα τα όμορφα πράγματα: όλους τους αγώνες που καταφέραμε να γυρίσουμε δίνοντας τα πάντα, καθώς και τις στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μας.

Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, η οποία, μαζί με τη δουλειά και την προσπάθεια αυτής της ομάδας, μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου.

Σήμερα είναι δύσκολο να εκτιμήσουμε πραγματικά αυτό που πετύχαμε… όμως αυτή η ομάδα κατάφερε να φτάσει σε δύο συνεχόμενους τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για κάθε ευχή και κάθε μήνυμα.

Για ακόμη μία φορά, καταφέραμε να ενωθούμε ως χώρα και να σταθούμε όλοι μαζί, μοιραζόμενοι την τεράστια υπερηφάνεια που νιώθουμε ως Αργεντινοί.

Θέλω επίσης να συγχαρώ την Ισπανία για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου»