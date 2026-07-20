«Χορός εκατομμυρίων»: Υπέγραψε στην Τσέλσι ο Ρότζερς!

Το σούπερ «deal» του καλοκαιριού είναι μια... ανακοίνωση μακριά, καθώς ο Άγγλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε ως το 2032!

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μόργκαν Ρότζερς είναι, πλέον, παίκτης της Τσέλσι. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός αφήνει την Άστον Βίλα, καθώς πουλήθηκε έναντι 117 εκατομμυρίων λιρών, δίχως μπόνους, με το συμβόλαιο να είναι διάρκειας 6+1 χρόνων!

Το πρωί της Δευτέρας (20/7), ο «μουντιαλικός» άσος της εθνικής Αγγλίας πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και απομένει η ανακοίνωση των Λονδρέζων που θα πραγματοποιήσουν την ακριβότερη αγορά της ιστορίας τους, 137,6 εκατ. ευρώ στην ουσία, χάρη στον Τσάμπι Αλόνσο, όταν του Έντσο Φερνάντες κόστισε 121 εκατ. ευρώ το 2023 από την Μπενφίκα!

🚨🔵 Morgan Rogers has signed his six year contract as new Chelsea player! £117m move from Aston Villa, completed.



The agreement includes an option to extend the contract until June 2033.#CFC pay £117m fixed fee without any add-ons to Villa. pic.twitter.com/VLFUdyx1Hl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2026