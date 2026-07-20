Κηφισιά: Με Ούγκο Σόουζα στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας

Η Κηφισιά αναχώρησε για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής της προετοιμασίας, με τον Ούγκο Σόουζα να είναι κανονικά στην αποστολή μετά την ανανέωση του συμβολαίου του.

Η ομάδα των βορείων προαστίων θα «χτιστεί» για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επί ολλανδικού εδάφους υπό τις οδηγίες του Σεμπάστιαν Λέτο, στο ίδιο προπονητικό κέντρο στο Ντόργουερθ.

Η αποστολή της Κηφισιάς αναχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) από την Αθήνα, έχοντας μαζί της και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ενώ κανονικά ταξίδεψε και ο αρχηγός της ομάδας, Ούγκο Σόουζα.

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός είχε συμφωνήσει να παραμείνει στον σύλλογο για τρίτη συνεχόμενη σεζόν και πλέον έχει τεθεί ξανά στη διάθεση του «Σέμπα» για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Στην Ολλανδία αναμένεται να ενσωματωθούν απευθείας και οι Τζέρεμι Αντόνισε και Μόιζες Ραμίρεζ, οι οποίοι είχαν εξασφαλίσει επιπλέον ημέρες άδειας λόγω της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της, η Κηφισιά θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια σε Ολλανδία και Βέλγιο:

22 Ιουλίου: ΡΑΑΛ Λα Λουβιέρ

25 Ιουλίου: Ντε Γκράαφσαπ

29 Ιουλίου: Βέστερλο

2 Αυγούστου: RKC Βάαλβαϊκ

Η αποστολή θα επιστρέψει στην Αθήνα στις 3 Αυγούστου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα ταξιδέψει στην Κύπρο για το φιλικό απέναντι στον ΑΠΟΕΛ στις 8 Αυγούστου.