Αλεξανδρούπολη: Στο νοσοκομείο 16χρονη μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ

Στο νοσοκομείο μία 16χρονη κοπέλα στην Αλεξανδρούπολη, μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Το γεγονός έλαβε χώρα χθες (19/7), όταν η ανήλικη κατανάλωσε άγνωστη, αλλά μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, όπου σήμανε συναγερμός, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το OPEN και η εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες».

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης διενεργεί προανάκριση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρήκε και κατανάλωσε το αλκοόλ. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο το αλκοόλ να ήταν νοθευμένο, κάτι που θα μπορούσε να είχε επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας της.

Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθη η μητέρα της ανήλικης, σε βάρος της οποίας σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση ανηλίκου.

Πηγή: ethnos.gr