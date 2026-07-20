Οι «Σαμουράι» της Ναϊμέγκεν: Το ιαπωνικό δίδυμο που έρχεται στο δρόμο του Ολυμπιακού

Ο ένας είναι ο άνθρωπος του γκολ, ο άλλος ο «εγκέφαλος» της μεσαίας γραμμής. Ο Κόκι Ογκάβα και ο Κοντάι Σάνο αποτελούν τα δύο μεγάλα όπλα της Ναϊμέγκεν και στον Πειραιά θα πρέπει να βρουν τρόπο να περιορίσουν τη δράση τους στα παιχνίδια του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Η Ναϊμέγκεν, αντίπαλος του Ολυμπιακού στον γ΄προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, δεν διαθέτει τα «μεγάλα» ονόματα που συναντά κανείς σε άλλες κορυφαίες ομάδες της Eredivisie.

Έχει όμως ένα δίδυμο από την Ιαπωνία που αποτελεί σημείο αναφοράς και αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους της εξαιρετικής πορείας της.

Ο λόγος για τον επιθετικό Κόκι Ογκάβα και τον μέσο Κοντάι Σάνο, δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές που αποτελούν τους «κινητήρες» της.

Ο γκολτζής Ογκάβα

Στα 28 του χρόνια, ο Κόκι Ογκάβα βρίσκεται στην πιο ώριμη φάση της καριέρας του. Ο διεθνής επιθετικός αποκτήθηκε αρχικά ως δανεικός από τη Γιοκοχάμα FC το καλοκαίρι του 2023 και οι εμφανίσεις του ήταν τόσο πειστικές, ώστε η NEC ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του έναν χρόνο αργότερα, δένοντάς τον με συμβόλαιο έως το 2027.

Ο Ογκάβα είναι κλασικός φορ περιοχής. Με ύψος 1,86 μ., δυνατός στον αέρα, αλλά και με εξαιρετικές κινήσεις μέσα στο «κουτί», αποτελεί τον βασικό εκφραστή των επιθέσεων της ολλανδικής ομάδας.

Σάνο, ο εγκέφαλος της μεσαίας γραμμής

Αν ο Ογκάβα τελειώνει τις φάσεις, ο Κοντάι Σάνο είναι αυτός που τις δημιουργεί. Ο 22χρονος χαφ αποκτήθηκε από τη Φατζιάνο Οκαγιάμα το 2023 και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της Ναϊμέγκεν.

Διακρίνεται για τις αστείρευτες δυνάμεις του, την ικανότητα να ανακτά μπάλες, αλλά και να οργανώνει το παιχνίδι από χαμηλά.

Είναι ο παίκτης που δίνει ρυθμό, ενώ οι εμφανίσεις του τον έχουν φέρει και στην Εθνική Ιαπωνίας, με αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξή του.

Άλλαξαν τη NEC

Στη Ναϊμέγκεν δεν βλέπουν τους δύο Ιάπωνες ως δύο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Τους θεωρούν μέρος της νέας ταυτότητας του συλλόγου. Ο γενικός διευθυντής της ομάδας, Βίλκο Φαν Σάικ, έχει σημειώσει ότι η παρουσία των Ογκάβα και Σάν εκτόξευσε το ενδιαφέρον για το ολλανδικό κλαμπ στην Ιαπωνία.

Οι λογαριασμοί του συλλόγου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέκτησαν χιλιάδες νέους ακολούθους, οι πωλήσεις εμφανίσεων στην ασιατική χώρα αυξήθηκαν αισθητά, ενώ η ομάδα άρχισε να προσθέτει ακόμη και ιαπωνικούς υπότιτλους στις παραγωγές της για να εξυπηρετήσει το νέο κοινό της.

Δύο διαφορετικοί ρόλοι, ένας κοινός στόχος

Για τον Ολυμπιακό, οι δύο Ιάπωνες συνιστούν διαφορετικές απειλές. Ο Ογκάβα είναι ο παίκτης που μπορεί να τιμωρήσει κάθε αδράνεια μέσα στην περιοχή, ενώ ο Σάνο αποτελεί τον ποδοσφαιριστή που καθορίζει τον ρυθμό και την ανάπτυξη.

Με λίγα λόγια, αν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να περιορίσουν τη δημιουργία του Σάνο και να απομονώσουν τον Ογκάβα από την υπόλοιπη ομάδα, θα έχουν κάνει ένα σημαντικό βήμα για να εξουδετερώσουν τα δύο μεγαλύτερα ιαπωνικά «όπλα» της Ναϊμέγκεν και να φέρουν στα...μέτρα τους τη διπλή σειρά των αναμετρήσεων.