Τεχνικός Διευθυντής Ναϊμέγκεν: «Δεν δείχνει οικονομικά εφικτή η μεταγραφή του Τάντιτς για εμάς»

Για την περίπτωση του Ντούσαν Τάντιτς μίλησε ο Τεχνικός Διευθυντής της Ναϊμέγκεν λέγοντας πως δεν δείχνει οικονομικά εφικτή η μεταγραφή του.

Το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν έχει να ξεπεράσει ο Ολυμπιακός στα προκριματικά του Champions League, με τους Ολλανδούς να θέλουν να ενισχυθούν μεταγραφικά.

Ένας από τα πρόσωπα που έχουν αναφερθεί στο ρεπορτάζ της Ναϊμέγκεν είναι ο Ντούσαν Τάντιτς, o οποίος έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ουάχντα, ωστόσο όπως τόνισε ο Τεχνικός Διευθυντής της ομάδας, είναι πολύ δύσκολο να γίνει μία τέτοια μεταγραφή.

«Υπάρχουν πολλοί σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον Ντούσαν Τάντιτς. Αυτήν τη στιγμή η μεταγραφή δεν δείχνει οικονομικά εφικτή για εμάς, αλλά στην πορεία της μεταγραφικής περιόδου οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν», τόνισε ο Κάρλος Άαλμπερς.