Αντίπαλοι Άρη: H Αρμάνι ανακοίνωσε τον Μάντοξ και τον παραχώρησε δανεικό στην Ντερτόνα

Η Αρμάνι Μιλάνο απέκτησε τον Ντάντε Μάντοξ Τζούνιορ και τον παραχώρησε δανεικό στην Ντερτόνα για τη νέα σεζόν.

Ο 24χρονος Αμερικανός γκαρντ ανακοινώθηκε από την ομάδα του Μιλάνο με πολυετές συμβόλαιο, όμως δε θα αγωνιστεί στη Euroleague τη νέα σεζόν, καθώς δόθηκε δανεικός στην Ντερτόνα, η οποία αποτελεί αντίπαλο του Άρη στον όμιλο του Eurocup.

Ο Μάντοξ προέρχεται από μία εξαιρετική πρώτη επαγγελματική σεζόν στην BNXT League (το κοινό πρωτάθλημα Βελγίου και Ολλανδίας). Φορώντας τη φανέλα της Οκάπι Άαλσταρ, αναδείχθηκε MVP της λίγκας, ενώ κατέκτησε επίσης τον τίτλο του πρώτου σκόρερ και του κορυφαίου παίκτη σε αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ντερτόνα, ο Αμερικανός άσος μέτρησε 24.3 πόντους, 5.7 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ ανά αγώνα σε κανονική διάρκεια και playoffs.