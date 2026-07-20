Ξανθόπουλος: «Όταν πέφτει κάποιος, τον σηκώνουμε όλοι μαζί»

Ευρωμπάσκετ U20 τέλος για την Εθνική Νέων Ανδρών και ο Γιάννος Ξανθόπουλος έκανε την δική του καλύτερη εμφάνιση, σταματώντας στους 23 πόντους, που είναι το ατομικό του ρεκόρ στις «μικρές» εθνικές ομάδες. Ο ίδιος προτιμά, όπως όλοι οι συμπαίκτες του, να στρέψει το βλέμμα στο τι έκανε η ομάδα και όχι ο ίδιος για να φτάσει στη νίκη επί της Τουρκίας και την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης.

«Προσωπικά είμαι περήφανος για την εμφάνιση όχι μόνο τη δική μου, αλλά όλης της ομάδας», δήλωσε και συνέχισε: «Νομίζω ότι αυτό που ξέραμε για την ομάδα είναι αυτό που είδαμε και στο παρκέ, ότι είμαστε ομάδα που μπορεί να βγει διαφορετικός παίκτης μπροστά σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορούσε να εστιάσει ο αντίπαλος μόνο σε έναν ή δύο παίκτες».

Ο ίδιος πάντως πήρε περισσότερες ευθύνες μετά τον τραυματισμό του Ανδρέα Πατρίκη: «Σίγουρα ο αρχηγός μας έλειψε και ήθελα να παίξω γι’ αυτόν. Ήταν μεγάλη ατυχία να τραυματιστεί δύο παιχνίδι πριν από το τέλος της διοργάνωσης. Θέλαμε να είναι μαζί μας στο παρκέ. Γενικά ήταν μια ομαδική προσπάθεια αυτό που έγινε από όσους είμαστε εδώ, από τα παιδιά που ήταν μαζί μας στην προετοιμασία για τον Καρπούζη που τραυματίστηκε στην διάρκειά της».

Μια νίκη την τελευταία μέρα και η πέμπτη θέση έφερε χαμόγελα με τον Ξανθόπουλο να παραδέχεται πως όλοι ήθελαν η ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω. Παράλληλα, βλέπει και τα θετικά της πέμπτης θέσης: «Είμαστε σίγουρα περήφανοι για την εμφάνισή μας. Ο στόχος μας ήταν ένα μετάλλιο, δεν θα πούμε ψέμματα, δεν αυτό δεν υποβαθμίζει όλη την προσπάθεια και την πέμπτη θέση, γιατί μας έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ότι είμαστε για πολύ πιο χαμηλά στην κατάταξη. Δείχνει ότι υπάρχει διάρκεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι πέντε πρώτες ομάδες παίρνουν την πρόκριση για τα παγκόσμια πρωταθλήματα, όταν υπάρχουν αυτά στο καλεντάρι. Ήταν δύο σημαντικές νίκες αυτές που κάναμε μετά από την ήττα από τη Σερβία στα νοκ άουτ. Δεν τα παρατήσαμε, προσεγγίσαμε τα παιχνίδια σωστά και πήραμε τα αποτελέσματα που θέλαμε».

Η Ελλάδα έδειξε, όπως και χθες, πως ήθελε το παιχνίδι περισσότερο: «Ο σκοπός μας ήταν να τα δώσουμε όλα. Ναι, θέλαμε τη νίκη ίσως περισσότερο από τον αντίπαλό μας. Μας μίλησε και ο προπονητής. Θα αδικούσαμε τον εαυτό μας αν αφήναμε τα δύο αυτά παιχνίδια χωρίς να προσπαθήσουμε γιατί μείναμε εκτός τετράδας. Δεν θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Θέλαμε να προσπαθήσουμε το ίδιο».

Μετά από ενάμιση μήνα οι παίκτες είναι έτοιμοι να επιστρέψουν στο σπίτι τους, αλλά ο Ξανθόπουλος παραδέχεται πως θα του λείψουν οι συμπαίκτες του : «Θέλω να πάω και στο σπίτι μου λίγο είναι η αλήθεια, αλλά εννοείται ότι θα μου λείψουν όλοι! Το κλίμα στην ομάδα αυτή είναι από τα καλύτερα που έχω υπάρξει ποτέ και σε εθνικές και σε συλλογικό επίπεδο. Είμαστε ένα καλό γκρουπ, υπάρχουν καλοί χαρακτήρες και αυτό φάνηκε περισσότερο στην ομαδικότητα που δείξαμε και σε όσα καταφέραμε».

Στην παρατήρηση ότι μπορεί και να του λείψουν οι φωνές του Κώστα Παπαδόπουλου από την άκρη του πάγκου η απάντηση μάλλον είναι διαφορετική από αυτή που θα περίμενε κάποιος: «Κι όμως (γελάει)… Και αυτά που έλεγε… Το κλίμα, η ομαδικότητα, το γεγονός ότι όταν πέφτει κάποιος τον σηκώνουμε όλοι μαζί, το ότι ο καθένας από εμάς είναι υπεύθυνος για τον άλλον… Ξέρουμε το επίπεδο του καθενός και την προσπάθεια που έχει κάνει και είναι μεγάλη και πολύ σημαντική»

Πηγή: basket.gr