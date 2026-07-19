Η Αγγλία προηγήθηκε με το απίστευτο 4-0 στο ημίχρονο, η Γαλλία εμφανίστηκε στην επανάληψη, ο Σάκα έκανε χατ-τρικ και και τα Τρία Λιοντάρια πήραν την 3η θέση με το «τρελό» 6-4. Δύο γκολ, μια ασίστ ο Μπαπέ.

Πολλές ομάδες δεν παίρνουν στα σοβαρά αυτό το ματς και σίγουρα δεν το κάνουν οι άμυνες τους, όπως αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά. Σε έναν μικρό τελικό που είχε τα περισσότερα γκολ ever, η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0 στο πρώτο μέρος, η Γαλλία μείωσε σε 4-3 και στο τέλος η ομάδα του Τόμας Τούχελ επικράτησε 6-4. Χατ-τρικ έκανε ο Σάκα, δύο γκολ και μία ασίστ η συγκομιδή του Μπαπέ, που έκανε το +2 από τον Μέσι.

Στο 3’ ο Ντουέ πούλησε φτηνά την μπάλα, ο Ράις πήρε, κανένας δεν έκανε τον κόπο να τον πιέσει και ο αρχηγός της Άρσεναλ με υπέροχο curler έκανε το 1-0. Στο παιχνίδι υπήρχε μόνο η Αγγλία και από την άλλη αφηρημένοι παίκτες και ένας Μπαπέ να προσπαθεί. Στο 18’ ο ήρθε το 2-0 για τους Άγγλους όταν ο Ράις αυτή τη φορά έδωσε ασίστ με εκτέλεση κόρνερ και ο Κόνσα νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό και τον Μενιάν. Στο 35’ ο Μπαπέ ανάγκασε τον Χέντερσον στη μοναδική του επέμβαση αλλά η συνέχεια για την ομάδα του ήταν τραγική. Στο 37’ ο Ράσφορντ έχασε στο τετ-α-τετ με τον Μενιάν, όμως έβγαλε ασίστ στον Σάκα [που είχε ξεκινήσει τη φάση] και εκείνος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Κι όμως, αυτό δεν έμεινε για το ημίχρονο. Στο 45+2’ κανένας στην ακολούθησε τον Σάκα στην κάθετη του Έζε και ο αριστεροπόδραος εξτρέμ έδωσε συνέχεια στο party με πλασέ στη γωνία (4-0).

Περισσότερα σε λίγο...

Γαλλία (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Τεό Ερναντέζ, Λακρουά, Κονατέ, Ραμπιό, Ζαΐρ-Εμερί, Σερκί, Ντουέ, Ολίσε, Μπαπέ.

Αγγλία (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Σπενς, Γουέχι, Κόνσα, Κουάνσα, Ράις, Ρότζερς, Έζε, Σάκα, Ράσφορντ, Τόνεϊ.

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