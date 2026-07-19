Ο Μπαπέ έγινε ο πρώτος παίκτης με 10 γκολ σε ένα Mundial μετά από 56 χρόνια!

Ο Κιλιάν Μπαπέ οδηγεί την κούρσα των σκόρερ όλων των εποχών στα Παγκόσμια Κύπελλα με 22 γκολ, ενώ είναι και ο πρώτος σκόρερ στο φετινό Mundial με 10 τέρματα, γράφοντας μια ιστορική επίδοση.
Ο 27χρονος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 10 γκολ σε ένα Mundial, μετά τον θρυλικό Γκερτ Μίλερ, που το είχε πετύχει στο Mundial του 1970.
Ο Μπαπέ, μάλιστα είναι μόλις ο τέταρτος παίκτης που ολοκληρώνει Mundial με διψήφιο αριθμό γκολ, μετά τους Σάντορ Κοκτσίς (Ουγγαρία, 1954), Ζιστ Φοντέν (Γαλλία, 1958) και Γκερτ Μίλερ (Γερμανία, 1970).
10 - Kylian Mbappé is only the fourth player in history to score 10 or more goals at a single World Cup, and the first to achieve the feat in 56 years— OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026
🇭🇺 Sándor Kocsis: 11 goals (1954)
🇫🇷 Just Fontaine: 13 goals (1958)
🇩🇪 Gerd Müller: 10 goals (1970)
🇫🇷 Kylian Mbappé: 10 goals… pic.twitter.com/a4QqnrOyTW