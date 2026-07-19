Ο Μπαπέ έγινε ο πρώτος παίκτης με 10 γκολ σε ένα Mundial μετά από 56 χρόνια!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ πέτυχε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα με τα 10 γκολ που σημείωσε στο φετινό Mundial.

Ο Κιλιάν Μπαπέ οδηγεί την κούρσα των σκόρερ όλων των εποχών στα Παγκόσμια Κύπελλα με 22 γκολ, ενώ είναι και ο πρώτος σκόρερ στο φετινό Mundial με 10 τέρματα, γράφοντας μια ιστορική επίδοση.

Ο 27χρονος στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, έγινε ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 10 γκολ σε ένα Mundial, μετά τον θρυλικό Γκερτ Μίλερ, που το είχε πετύχει στο Mundial του 1970.

Ο Μπαπέ, μάλιστα είναι μόλις ο τέταρτος παίκτης που ολοκληρώνει Mundial με διψήφιο αριθμό γκολ, μετά τους Σάντορ Κοκτσίς (Ουγγαρία, 1954), Ζιστ Φοντέν (Γαλλία, 1958) και Γκερτ Μίλερ (Γερμανία, 1970).