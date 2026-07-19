Μπενίτεθ με αιχμές για την Αργεντινή: «Οι ευνοϊκές αποφάσεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο»

Τη δική του εκτίμηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή έκανε ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος δεν δίστασε να αφήσει αιχμές για την πορεία της «Αλμπισελέστε» στη διοργάνωση.

Οι δύο φιναλίστ θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00) στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, με έπαθλο το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε έναν τελικό που αναμένεται να καθηλώσει ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη.

Μιλώντας στην ιταλική *La Repubblica*, ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού ανέλυσε τα χαρακτηριστικά των δύο ομάδων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για δύο διαφορετικές ποδοσφαιρικές σχολές που έφτασαν δίκαια μέχρι το τελευταίο παιχνίδι της διοργάνωσης.

Για την Ισπανία στάθηκε στον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, στην κυριαρχία μέσω της κατοχής και στην εξαιρετική αμυντική της λειτουργία, ενώ για την Αργεντινή υπογράμμισε τη νοοτροπία νικητή και την ικανότητά της να βρίσκει λύσεις στις πιο δύσκολες στιγμές. Παράλληλα, όμως, άφησε ξεκάθαρες αιχμές, τονίζοντας πως οι ευνοϊκές διαιτητικές αποφάσεις που έχει δεχθεί η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην πορεία της μέχρι τον τελικό.

«Η Ισπανία παίζει όμορφο ποδόσφαιρο, διαθέτει απίστευτη αμυντική συνοχή και ο Ρόδρι δίνει την ισορροπία που επιτρέπει στους υπόλοιπους να αποδίδουν στο υψηλότερο επίπεδο. Η Αργεντινή έχει μοναδικό χαρακτήρα. Ακόμη κι όταν μοιάζει να καταρρέει, βρίσκει πάντα τον τρόπο να επιστρέψει. Ωστόσο, οι ευνοϊκές αποφάσεις που έχει δεχθεί ήταν καθοριστικές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Finale Mondiale, Rafa Benitez pizzica l’Argentina: “I favori ricevuti determinanti” https://t.co/YvuxioSD8P — Repubblica (@repubblica) July 19, 2026

Ο Μπενίτεθ στάθηκε και στα πρόσωπα που μπορούν να κρίνουν τον τελικό. Από τη μία ξεχώρισε τον Λαμίν Γιαμάλ ως το μεγάλο επιθετικό όπλο της Ισπανίας, ενώ από την άλλη υπογράμμισε ότι η Αργεντινή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον Λιονέλ Μέσι, καθώς διαθέτει παίκτες όπως ο Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Χουλιάν Άλβαρες, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

«Ο Μέσι έχει προσφέρει πολύ περισσότερα μέχρι σήμερα από τον Λαμίν, κάτι απολύτως φυσιολογικό με βάση την ιστορία. Όμως οι ιστορίες γράφονται ξανά. Ο Λαμίν ανεβάζει συνεχώς την απόδοσή του, ενώ ο Μέσι κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο εύκολα. Παρ' όλα αυτά, απέναντι στην Αγγλία ήταν ο Έντσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνες που έκριναν το παιχνίδι», σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του τελικού, ο Ισπανός τεχνικός περιμένει μία απόλυτα ισορροπημένη αναμέτρηση, θεωρώντας πως το αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί από μία στιγμή έμπνευσης κάποιου εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών.

«Σε έναν τελικό Μουντιάλ, όπου αγωνίζονται οι καλύτεροι παίκτες κάθε χώρας, όλα είναι ανοιχτά. Ο Γιαμάλ, ο Ρόδρι, ο Πέδρι, ο Λαουτάρο ή ο Χουλιάν Άλβαρες μπορούν να γίνουν οι πρωταγωνιστές», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη διαφορετική ψυχολογία που συνοδεύει έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου, τονίζοντας τη σημασία της προετοιμασίας και της ποδοσφαιρικής κουλτούρας στην Ισπανία.

Όσο για την πρόβλεψή του σχετικά με τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, ο Μπενίτεθ απέφυγε να πάρει ξεκάθαρη θέση, παρότι δεν έκρυψε την προτίμησή του.

«Ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι Ισπανός και φυσικά θα ήθελα να κερδίσει η Ισπανία. Από την άλλη, η Αργεντινή έχει αποδείξει πολλές φορές ότι ξέρει να επιβιώνει και να ανταγωνίζεται στα μεγάλα παιχνίδια. Καλύτερα να μην κάνω πρόβλεψη, για να μη διαψευστώ», κατέληξε.

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