Μεγάλος Μπόρχα Ιγκλέσιας λίγο πριν τον τελικό: “Είναι ντροπή”!

Ο Ισπανός επιθετικός με μία ανάρτηση καταφέρθηκε εναντίον των εξωφρενικών τιμών για ένα μαγικό χαρτάκι του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Είναι γνωστός για τις κοινωνικές του ευαισθησίες, είναι κάποιος που δεν θα διστάσει να πει δημόσια την άποψη του, όσο κι αν ενοχλεί.

Λίγο πριν από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στον οποίο ενδεχομένως να παίξει κιόλας, λίγο πριν από το μεγαλύτερο ματς της ζωής του, ο Μπόρχα Ιγκλέσιας είχε τη διαύγεια να καταφερθεί εναντίον των εξωφρενικών τιμών των εισιτηρίων.

Η μέση τιμή μεταπώλησης έφτασε στο ποσό των 12.751 δολαρίων (περίπου 10.900 ευρώ), ξεπερνώντας τον τελικό του SuperBowl του 2024 (10.540 δολάρια).

“Είναι ντροπή” πόσταρε ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος καταφέρθηκε για την περιορισμένη πρόσβαση που έχει πλέον ο απλός κόσμος σε αθλητικά θεάματα μεγάλης σημασίας όπως αυτό.

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€.