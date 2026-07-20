Μεσσηνία: Εφιάλτης για την περιοχή οι συλληφθέντες για εμπρησμούς - Εκβιασμοί, κλοπές, φθορές και... ΟΠΕΚΕΠΕ

Νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως, περιγράφουν μια εγκληματική δράση που, σύμφωνα με τη δικογραφία, ξεπερνούσε κατά πολύ τους εμπρησμούς. Βίντεο-ντοκουμέντο και μαρτυρίες κατοίκων αποκαλύπτουν σαμποτάζ σε υποδομές, κλοπές, διαρρήξεις και καταστροφές περιουσιών.

Τα στόματα αρχίζουν πλέον να ανοίγουν στο μικρό χωριό της Μεσσηνίας, όπου οι κάτοικοι περιγράφουν ένα καθεστώς φόβου που, όπως καταγγέλλουν, επικρατούσε για πολλά χρόνια.

Τουλάχιστον 7 πυρκαγιές από πρόθεση, εκβιασμοί, κλοπές, φθορές συνέθεταν το σκηνικό που βίωναν οι κάτοικοι από τους συλληφθέντες. Συν τοις άλλοις, εξετάζεται αν εμπλέκονται και με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι συλληφθέντες φέρονται να πίεζαν τους χωριανούς να τους παραχωρήσουν ή να τους εκμισθώσουν χωράφια για να πάρουν παράνομες επιδοτήσεις.

«Το 2024 είδα το χωράφι μου να καίγεται, καταστραφήκαμε... Από την πρώτη στιγμή ήμασταν βέβαιοι ότι ήταν εμπρησμός γιατί έγινε νύχτα» λέει παθών της συμμορίας. Όλες οι φωτιές στο χωριό, είχαν μπει νύχτα, όπως προέκυψε από την έρευνα της ΔΑΕΕ.

Και γυναίκα στο κάδρο των ερευνών

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, η έρευνα δεν περιορίζεται στους τρεις συλληφθέντες. Εκτός από το τέταρτο πρόσωπο που περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία, οι Αρχές εξετάζουν την εμπλοκή και άλλων ατόμων, καθώς η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει συγκεντρώσει νέα στοιχεία και μαρτυρίες. Ανάμεσα στα πρόσωπα που ερευνώνται βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και μία γυναίκα.

Κάτοικοι που επί χρόνια δίσταζαν να μιλήσουν, περιγράφουν σήμερα απειλές, εκβιασμούς, κλοπές, εμπρησμούς και δολιοφθορές, υποστηρίζοντας ότι ζούσαν υπό διαρκή πίεση και φόβο.

Φόβος και τρόμος ο κοινοτάρχης

Για χρόνια, η φερόμενη εγκληματική ομάδα δρούσε ανενόχλητη. Παρότι υπήρχαν καταγγελίες, δεν είχε σχηματιστεί καμία δικογραφία από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ανέλαβε την έρευνα η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού από την Αθήνα, η οποία, ύστερα από συστηματική διερεύνηση δύο ετών, κατάφερε να εξιχνιάσει τη δράση του κυκλώματος.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η ομάδα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν ένας πρόεδρος κοινότητας, ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης και ο αδελφός του προέδρου, έκλεβε λιπάσματα, διερρήγνυε αποθήκες και οχήματα, ενώ προχωρούσε ακόμη και σε ψεκασμούς δηλητηρίου σε ελαιόδεντρα, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή σε όσους, όπως υποστηρίζεται, δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις της.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων

«Ζούσαμε έναν κανονικό εφιάλτη. Μας άφηναν χωρίς νερό, απειλούσαν τις περιουσίες μας και, αν δεν τους έδινες αυτά που ζητούσαν, σε κατέστρεφαν. Ήμασταν όμηροι μέσα στο ίδιο μας το χωριό. Φέτος τον χειμώνα έκαψαν ένα σπίτι, αφού πρώτα δηλητηρίασαν πέντε σκυλιά του ιδιοκτήτη. Συγγενικό μου πρόσωπο αναγκαζόταν να δίνει χρήματα στον πρόεδρο, διαφορετικά δεν μπορούσε να ποτίσει τα χωράφια του», αναφέρει κάτοικος στον ΑΝΤ1.

Άλλος κάτοικος περιγράφει: «Στο χωριό γίνονταν συνεχώς κλοπές, φωτιές και καταστροφές. Ζούσαμε με την αγωνία ότι θα είμαστε οι επόμενοι στόχοι. Όποιος μιλούσε ή διαμαρτυρόταν φοβόταν τις συνέπειες».

Χαρακτηριστική είναι και η υπόθεση με τα 70 ελαιόδεντρα που κόπηκαν από τη ρίζα μέσα σε μία νύχτα το 2024. Ο ιδιοκτήτης τους, μιλώντας ανώνυμα στον ΑΝΤ1, περιγράφει πως, όταν ζήτησε βοήθεια, δεν βρήκε ανταπόκριση.

«Πήγαν νύχτα και μου έκοψαν τις ελιές. Ζήτησα να κινητοποιηθεί το χωριό για να βρεθεί λύση, όμως δεν έγινε τίποτα. Έχουν γίνει πολλές κλοπές, πολλές φωτιές και πολλές καταστροφές. Δυστυχώς, κανείς δεν μιλούσε», δηλώνει.

Το πρωί οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, στα Δικαστήρια Καλαμάτας. Αρνούνται όλες τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι θα προσκομίσουν στοιχεία που αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόνο το καλοκαίρι του 2024 καταστράφηκαν περίπου 145 στρέμματα από πυρκαγιές στην περιοχή, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112. Έναν χρόνο αργότερα, νέα μεγάλη φωτιά αποτέφρωσε περίπου 500 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης, απειλώντας ακόμη και κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: newsbomb.gr