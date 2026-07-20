Ντι Μαρία για Μέσι: «Σε ευχαριστώ που είσαι Αργεντινός - Είσαι ο μεγαλύτερος στην ιστορία, είσαι αιώνιος»

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μην κατάφερε να να σηκώσει ένα ακόμη Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως η πορεία του στη διοργάνωση προκάλεσε παγκόσμιο θαυμασμό.

Ο 39χρονος αρχηγός της Αργεντινής οδήγησε την «αλμπισελέστε» μέχρι τον τελικό του Μουντιάλ, πραγματοποιώντας μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση σε κορυφαίο επίπεδο. Ωστόσο, η Ισπανία ήταν αυτή που χαμογέλασε στο τέλος, κατακτώντας το τρόπαιο χάρη στο γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση.

Μετά το τέλος της διοργάνωσης, ο κόσμος της Αργεντινής έσπευσε να αποθεώσει τον Μέσι για την προσφορά του στην εθνική ομάδα, ενώ ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα του Άνχελ Ντι Μαρία προς τον παλιό του συμπαίκτη.

Ο Ντι Μαρία, ο οποίος έχει πανηγυρίσει μεγάλες επιτυχίες μαζί με τον Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής, δημοσίευσε ένα μήνυμα γεμάτο συναίσθημα:

«Σε ευχαριστώ που είσαι Αργεντινός. Σε ευχαριστώ που πήγες τη σημαία μας στην κορυφή του κόσμου.

Σε ευχαριστώ που είσαι παράδειγμα, τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Είσαι ο μεγαλύτερος στην ιστορία.

Είσαι αιώνιος».