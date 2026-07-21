Γιάννης για τα «παράθυρα»: «Οι Ομοσπονδίες πληρώνουν για την ασφάλεια των ΝΒΑers - Αν κληθώ θα είμαι εκεί»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε σε συνέντευξή του για την απουσία του από τα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δίνοντας μία εξήγηση και μία υπόσχεση.

Μιλώντας στο «Anestea the Podcast» ο αστέρας πλέον των Μαϊάμι Χιτ τοποθετήθηκε και για την Εθνική Ελλάδος, τονίζοντας ότι αν κληθεί στο προσεχές «παράθυρο» της FIBA, θα είναι διαθέσιμος για τα ματς με Ουκρανία (28/8) και Ισπανία (31/8). Ακόμα, ξεκαθάρισε τι συμβαίνει με τους NBAers και μια ασφάλεια που πληρώνουν οι ομοσπονδίες των χωρών.

Για το αν τον κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στα ματς με Ρουμανία και Πορτογαλία είπε: «Δεν το γνωρίζω αυτό ακόμα. Είμαι ο μόνος NBAer. Κι ο Θανάσης. Επειδή δεν το ξέρει πολύς κόσμος αυτό, για να πας στην Εθνική, πρέπει να πληρώσεις μια ασφάλεια για να παίξεις. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό για τους αθλητές που παίζουν Ευρωλίγκα. Είναι διαφορετικός ο νόμος, αλλά για τους παίκτες του NBA που έχουν μεγάλα συμβόλαια, γιατί αν πάω εγώ και τραυματιστώ όσο παίζω στη FIBA, να μπορεί η ασφάλεια να καλύπτει το συμβόλαιο που έχω με τους Μπακς ή τώρα με τους Μαϊάμι Χιτ. Αυτό είναι. Δηλαδή, η Ομοσπονδία της Σερβίας, της Φινλανδίας, που έρχονται οι NBAers, την πληρώνουν την ασφάλεια. Δε θέλω να…».

Ακολούθως, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε: «Δεν ήμουν στις κλήσεις. Πιστεύαμε ότι όταν παίζουμε με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία, είναι ματς που πρέπει και είναι εύκολο να κερδίσεις. Ναι, κάναμε το λάθος. Τους υποτιμήσαμε. Χάσαμε και τα δύο και τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο ματς μπροστά μας. Αν κληθώ, λογικά θα είμαι εκεί. Έχω παίξει 10 τουρνουά από τα 12 που έχω κληθεί. Νομίζω παίζουμε με την Ισπανία και την Ουκρανία. Αν κληθούμε και είμαστε όλοι εκεί, θα είμαι εκεί. Πάμε να κερδίσουμε τα ματς και να πάμε στο Παγκόσμιο».