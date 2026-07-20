Ο Οκόμπο περιέγραψε το... χάος στη Μονακό με τις καθυστερήσεις των πληρωμών

Ο Έλι Οκόμπο μίλησε ανοιχτά για το οικονομικό «χάος» που ταλαιπώρησε τη Μονακό την περασμένη σεζόν.

Αναλυτικά όσα είπε στο "First Team":

«Όλα ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο. Οι πληρωμές άρχισαν να έρχονται λίγο αργότερα απ’ ό,τι συνήθως. Μας διαβεβαίωναν ότι θα γίνουν, αλλά άργησαν υπερβολικά.

Όσο κερδίζαμε, όλα πήγαιναν καλά, παρότι το συζητούσαμε. Από τη στιγμή που χάσαμε ένα παιχνίδι, και μάλιστα όχι με καλή εμφάνιση, τα πάντα ξέφυγαν.

Όταν μπαίνεις στα αποδυτήρια και δεν μιλάς πλέον πραγματικά για μπάσκετ, αλλά περισσότερο για το πότε θα μπουν τα χρήματα, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.

Η λύση για εμάς ήταν να κάνουμε σε απεργία. Δεν ξέραμε πλέον τι να κάνουμε. Να προπονηθούμε; Να μην προπονηθούμε; Να παίξουμε στον αγώνα; Κάτι έπρεπε να γίνει, γιατί δεν άλλαζε τίποτα.

Λατρεύω να βρίσκομαι στο παρκέ, λατρεύω τις προπονήσεις και δεν μου άρεσε που δεν ήμουν στο γήπεδο στο τέλος της σεζόν. Παρακολουθούσα την ομάδα, αλλά πλέον δεν γινόταν αλλιώς. Κάποια στιγμή πρέπει να στείλεις ένα μήνυμα».