Χωρίς Μέσι και εννέα ακόμα παίκτες η επιστροφή της Αργεντινής στα πάτρια εδάφη

Η αποστολή της Εθνικής Αργεντινής επέστρεψε στο Μπουένος Άιρες μετά τον χαμένο τελικό, όμως η επιστροφή δεν έγινε με όλους τους διεθνείς ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές, ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε να μην ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή, καθώς επέστρεψε στο Μαϊάμι μαζί με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταβεί στο Ροζάριο, ώστε να βρεθεί κοντά στην οικογένειά του.

Μαζί με τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε» απουσίασαν ακόμη εννέα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποφάσισαν να ταξιδέψουν απευθείας προς διαφορετικούς προορισμούς είτε για να ενσωματωθούν στις ομάδες τους είτε για να ξεκινήσουν τις διακοπές τους.

Οι παίκτες που δεν επέστρεψαν με την αποστολή ήταν οι Ροντρίγκο Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες, Λαουτάρο Μαρτίνες, Χουλιάν Άλβαρες, Χερόνιμο Ρούγι, Νίκο Παζ, Κριστιάν Ρομέρο, Ναουέλ Μολίνα και Χουάν Μούσο.

Η Αργεντινή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε ενημερώσει πως η επιστροφή της ομάδας θα γινόταν με το υπόλοιπο τεχνικό επιτελείο, τους παίκτες και το προσωπικό, ενώ κάποιοι ποδοσφαιριστές είχαν λάβει ειδική άδεια για να ακολουθήσουν διαφορετικό πρόγραμμα.

Το κλίμα στις τάξεις της Αργεντινής ήταν βαρύ, καθώς η ομάδα έφτασε μέχρι την τελευταία ημέρα της διοργάνωσης, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της με την κατάκτηση του τροπαίου, αφού η Ισπανία επικράτησε στον τελικό και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.Έτοιμο σε μορφή κανονικού δημοσιογραφικού άρθρου, όπως στα προηγούμενα.