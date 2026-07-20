Ανδρεοπούλου: «Τα κορίτσια έδειξαν εξαιρετικό πρόσωπο στην προετοιμασία»

Το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής Κορασίδων ενόψει του Ευρωμπάσκετ U16 (Β’ Κατηγορίας) που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από τις 6 έως τις 11 Αυγούστου ολοκληρώθηκε χθες (19/7), με την ελληνική αποστολή να επιστρέφει σήμερα στην Αθήνα και να ετοιμάζεται για το αυριανό (21/7) ταξίδι στο Βελιγράδι. Εκεί, όπου την Τετάρτη 22 και την Πέμπτη 23 Ιουλίου, θα παίξει ακόμα δύο φιλικούς αγώνες, με αντίπαλο την Σερβία.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι όλοι είμαστε υγιείς. Αν και στην αρχή ταλαιπωρηθήκαμε με διάφορους τραυματισμούς, τώρα όλα τα κορίτσια είναι καλά και είμαστε πλήρεις», δήλωσε η προπονήτρια της Εθνικής ομάδας, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, και πρόσθεσε αναφερόμενη στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας που διεξήχθη στην Πορταριά. «Τα κορίτσια έδειξαν εξαιρετικό πρόσωπο. Οι δύο πρώτοι φιλικοί αγώνες με τη Ρουμανία, αν και δεν περιμέναμε ότι θα ήταν τόσο δύσκολοι και απαιτητικοί, μάς βοήθησαν πολύ ώστε να δούμε οποιεσδήποτε αδυναμίες υπάρχουν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, και να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Το ίδιο περιμένουμε να γίνει και στους δύο επόμενους φιλικούς αγώνες που ακολουθούν με την Σερβία. Ο αντίπαλός μας είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, κι αυτό που θέλουμε είναι να βρούμε τον ρυθμό μας και να παρουσιαστούμε όσο περισσότερο μπορούμε πιο ανταγωνιστικές».

Η Εθνική Κορασίδων ουσιαστικά θα μπει στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας της, μετρώντας τον χρόνο αντίστροφα για το Ευρωμπάσκετ U16 (B’ Κατηγορίας), από τις 24 Ιουλίου όταν η αποστολή θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα μεταβεί στα Ιωάννινα όπου στις 2 και 3 Αυγούστου, θα κάνει την πρόβα τζενεράλε στους τελευταίους φιλικούς αγώνες με τη Μεγάλη Βρετανία.

Στις τρεις εβδομάδες που απομένουν πριν την πρώτη αναμέτρηση της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ με αντίπαλο την Ιρλανδία (7/8, 19.30), στόχος του τεχνικού επιτελείου της γαλανόλευκης είναι να ετοιμάσει την ομάδα όσο το δυνατόν καλύτερα τόσο στο αγωνιστικό μέρος, όσο και στο πνευματικό. Η Κατερίνα Ανδρεοπούλου, μάλιστα, μοιράστηκε τις πρώτες σκέψεις που κάνει για τη διοργάνωση, τονίζοντας ότι δε θέλει να ακούει τη λέξη «φαβορί» την οποία ίσως κάποιοι χρησιμοποιούν, από την στιγμή που η Ελλάδα είναι μία από τις οικοδέσποινες χώρες της διοργάνωσης.

«Το γεγονός ότι το Ευρωμπάσκετ U16 θα διεξαχθεί στην Ελλάδα, έχει δύο όψεις. Σίγουρα για ‘μάς θα είναι κάτι πρωτόγνωρο που θα θυμόμαστε για πάντα! Είναι πολύ τιμητικό για την ομάδα η ευκαιρία που μάς έδωσε η Ομοσπονδία να παίξουμε αυτή τη διοργάνωση μέσα στη χώρα μας. Κάτι το οποίο, από την άλλη, ίσως δημιουργεί την εντύπωση ότι ως οικοδεσπότες είμαστε και το φαβορί της διοργάνωσης. Αυτό όμως εμείς δε θέλουμε ούτε να το…ψιθυρίζουμε. Σε αυτές τις ηλικίες η έδρα μπορεί να λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας. Επομένως, θα πάμε στο Ευρωμπάσκετ κοιτώντας πρώτα να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία που έχουμε να παίξουμε στο τουρνουά, που θα είναι ό,τι καλύτερο για το αναπτυξιακό πρόγραμμα, για τα παιδιά μας, τις αθλήτριες και για όλους όσους θα συμμετάσχουμε σ’ αυτό».