Ημέρα ευρωπαϊκών κληρώσεων: Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν αντιπάλους

Τον αντίπαλό του στον 3ο προκριματικό του Champions League μαθαίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, και οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός μαθαίνουν ποιες ομάδες θα αντιμετωπίσουν στον 3ο προκριματικό των Europa και Conference League αντίστοιχα.

Ημέρα κλήρωσης για τον τρίτο προκριματικό γύρο των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων είναι η σημερινή, με το ελληνικό ενδιαφέρον να είναι τριπλό, για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό.

Οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μάθουν και τον επόμενο αντίπαλό τους, πριν καν αγωνιστούν κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου και την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League (ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του και στο Conference, αν αποκλειστεί από τους Ουκρανούς) και ο Ολυμπιακός θα μάθει τον πρώτο από τους δύο αντιπάλους του αυτό το καλοκαίρι στην προκριματική διαδικασία του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών. Αν οι «ερυθρόλευκοι» αποκλειστούν από τον τρίτο προκριματικό του Champions League στο League Path δεν θα αγωνιστούν άλλο αυτό το καλοκαίρι, αφού θα συνεχίσουν αυτόματα στη League Phase του Europa League!

Για τον Ολυμπιακό στις 13:00 τα δεδομένα της κλήρωσης είναι γνωστά. Είναι στο γκρουπ των ισχυρών, αποφεύγει Λιόν, Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε και θα αντιμετωπίσει μία εκ των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ (δεύτερη στο Βέλγιο πίσω από την Μπριζ), Σπάρτα Πράγας (δεύτερη στην Τσεχία πίσω από τη Σλάβια), Ναϊμέγκεν (τρίτη στην Ολλανδία πίσω από Αϊντχόφεν και Φέγενορντ) και την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Η ομάδα που θα προκύψει για τους «ερυθρόλευκους» από την κληρωτίδα της UEFA θα είναι ο πρώτος από τους δύο αντιπάλους που θα πρέπει να αποκλείσει για την υπέρβαση της πρόκρισης στη League Phase. Ο δεύτερος θα είναι στα πλέι οφ με δύο επιλογές, που βάσει των τωρινών δεδομένων θα είναι η Λιόν ή η Μπόντο Γκλιμτ, αν προκριθούν και αυτές από τον τρίτο προκριματικό!

Για ΠΑΟΚ στις 14:00 και την προσπάθειά του στο Europa League από τον δεύτερο προκριματικό, μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας από τον ΟΦΗ, υπάρχει ένα οξύμωρο. Ο «Δικέφαλος» στάθηκε άτυχος στην κλήρωση του δεύτερου προκριματικού, όπου είχε και καλύτερες επιλογές σε σχέση με την Ντιναμό Κιέβου, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να συναντά πιο βατούς αντιπάλους όσο προχωρά στη διοργάνωση με αποκορύφωμα τα πλέι οφ/

Ως ζευγάρι με την Ντιναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή επτά υποψήφιους αντιπάλους στον τρίτο προκριματικό, αν αποκλείσει τους Ουκρανούς.

Το ζευγάρι της Μακάμπι Τελ Αβίβ με τη Σερίφ Τιρασπόλ, το ζευγάρι της Αντερλεχτ με τη σουηδική Χάμαρμπι και αυτό της Πάφου με τη Χάιντουκ Σπλιτ και από εκεί και πέρα την τρίτη του πολωνικού πρωταθλήματος, Γιαγκελόνια, το ζευγάρι της νορβηγικής Τρόμσο με την τσέχικη Χράντεκς Κράλοβε και τις δύο αποκλεισμένες του δεύτερου προκριματικού του Champions League από τα ζευγάρια Φενέρμπαχτσε-Γκόρνικ Ζάρμπρζε και Στουρμ Γκρατς-Χαρτς.

Με την ανακοίνωση των υπογκρούπ των κληρώσεων, οι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν μειωθεί στους τρεις ή τέσσερις. Ο ΠΑΟΚ θα είναι και ο μόνος από τις τρεις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχει σήμερα και σε δεύτερη κλήρωση, αυτή του τρίτου προκριματικού του Conference League στις 15:00 προκειμένου να μάθει τον αντίπαλό του στη συνέχεια της καλοκαιρινής περιπέτειας στα προκριματικά, αν δεν τα καταφέρει κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου. Ο ΠΑΟΚ θα είναι όπως ο Παναθηναϊκός ισχυρός και σε αυτή την κλήρωση, παρά το ότι θα συμμετάσχει με τον συντελεστή της ουκρανικής ομάδας.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι ισχυρός και στη δεύτερη καλοκαιρινή του κλήρωση στις 15:00 για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Θα χρειαστεί λίγη τύχη να αποφύγει τα ζευγάρια της Αούστρια Βιέννης, της Νόρτζελαντ, του Απόλλωνα Λεμεσού, και σταύρωμα της ΜΠΑΤΕ Μπόρισοφ με την ελβετική Σιόν ή της Πάφου με τη Χάιντουκ για το Europa… Οι περισσότεροι υποψήφιοι αντίπαλοι, πάντως, θα είναι στα μέτρα του ισχυρού και στην κλήρωση των πλέι οφ Παναθηναϊκού.