Ολυμπιακός: Στην Ολλανδία ο Ταρέμι – Αύριο φτάνει ο Ελ Κααμπί

Ταρέμι και Ελ Κααμπί γεμίζουν την επίθεση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία.

Στην Ολλανδία έφτασε χθες το απόγευμα ο Μεχντί Ταρέμι, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Ο Ιρανός φορ είχε εξασφαλίσει κάποιες έξτρα μέρες άδειας μετά το Μουντιάλ, τόσο για να ξεκουραστεί όσο και για να αποφασίσει για το μέλλον του.

Όλα είναι ανοιχτά αναφορικά με την παραμονή του Ταρέμι στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων», με τους οποίους έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Δεν αποκλείεται να αποχωρήσει, αλλά θα πρέπει να φέρει πρόταση.

Πάντως, από σήμερα θα τεθεί στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στα δύο τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού, απέναντι σε Αντβέρπ και Άλκμααρ το διήμερο 24-25/7.

Από την πλευρά του, ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ενημέρωσε τους Πειραιώτες ότι θα βρεθεί την Τρίτη στην Ολλανδία για την προετοιμασία, αποφασίζοντας να μην εξαντλήσει την άδεια που είχε λόγω της συμμετοχής του με το Μαρόκο στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

