«Ο Ιωαννίδης θέλει να βάλει ένα τέλος στην ελληνική τραγωδία μια για πάντα»

Νέο ξεκίνημα χωρίς τραυματισμούς επιδιώκει να κάνει ο Φώτης Ιωαννίδης στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η πρώτη σεζόν του Φώτη Ιωαννίδη στην Πορτογαλία και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας σημαδεύτηκε από τραυματισμούς και πολύμηνη απουσία από τη δράση, ωστόσο αυτό το καλοκαίρι προετοιμάζεται σωστά για ένα νέο ξεκίνημα. Η «A Bola» σε άρθρο της αναφέρει πως ο 26χρονος φορ «θέλει να βάλει ένα τέλος στην ελληνική τραγωδία μια για πάντα» και να βοηθήσει με γκολ την ομάδα του.

Το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Φώτης Ιωαννίδης βίωσε μια πραγματική ελληνική τραγωδία το 2025/26, πολύ κοντά στο στυλ των θεατρικών έργων που γέμιζαν τα αθηναϊκά θέατρα στην αρχαιότητα. Εκείνη την εποχή, η δραματική πλοκή βασιζόταν σε θρύλους ηρώων που έπεσαν από τη χάρη στη μάχη ενάντια σε μια ανώτερη δύναμη. Αν ο πρωταγωνιστής είναι ο επιθετικός της Σπόρτινγκ, ο ήρωας είναι αυτός και ο ανταγωνιστής του είναι το τραύμα στον πλάγιο πλάγιο σύνδεσμο του αριστερού του γονάτου. Αυτή η πάθηση τον κράτησε εκτός 34 από τους 56 αγώνες που έπαιξαν τα “λιοντάρια” την περασμένη σεζόν.

Η διακοπή ξεκίνησε μετά από μια αναμέτρηση με τη Σάντα Κλάρα για το πρωτάθλημα (2-1). Ανέκαμψε εγκαίρως για το ντέρμπι εναντίον της Μπενφίκα τον Δεκέμβριο (1-1), έπαιξε σε επτά αγώνες, αλλά παραπονέθηκε ξανά στις αρχές της χρονιάς εναντίον της Γκιμαράες, στο Allianz Cup (1-2). Μετά από αυτό, έπαιξε μόνο 13 λεπτά εναντίον της Μορεϊρένσε (3-0), στις 21 Φεβρουαρίου. Από τότε, δεν έχουν ξαναπαίξει σε επίσημες διοργανώσεις - έχουν περάσει σχεδόν πέντε μήνες.

Η απουσία του από την πρώτη σοβαρή δοκιμασία προετοιμασίας, τη νίκη με 4-1 εναντίον της Σέλτικ, σήμανε συναγερμό στους οπαδούς. Ωστόσο, ο λόγος της απουσίας του ήταν απλώς ένας έντονος μυϊκός πόνος, ένα σενάριο που θεωρείται φυσιολογικό για αθλητές που επιστρέφουν σε έντονη προπόνηση μετά από ένα παρατεταμένο διάλειμμα.

Πλέον, όλα δείχνουν ότι θα κληθεί για έναν από τους δύο φιλικούς αγώνες που έχει προγραμματίσει η Σπόρτινγκ για τη Δευτέρα: το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, εναντίον της Πορτιμονένσε· το βράδυ, εναντίον της Στρασβούργου, στο στάδιο Αλγκάρβε.

Εάν επιβεβαιωθεί, αυτή θα είναι η επανεκκίνηση του ταξιδιού του ισχυρού επιθετικού, ο οποίος αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό για 22 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι, και αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις για να δει το φως στο τέλος του τούνελ.

Ο 26χρονος Έλληνας θέλει να αποδείξει ότι αξίζει κάθε δεκάρα που επενδύεται. Είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί τη θέση του νούμερο ένα με τον Λουίς Σουάρες και είναι πεπεισμένος ότι, αν η κακή τύχη δεν ξαναχτυπήσει, μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ του στα γκολ σε μια σεζόν.

Προς το παρόν, το προσωπικό του σημείο αναφοράς είναι τα 23 γκολ που σημείωσε για τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 2023-24, ένα σημείο που πυροδότησε το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ. Εκείνη την εποχή, η μεταγραφή απέτυχε λόγω της αδιαλλαξίας του ιδιοκτήτη του ελληνικού συλλόγου, του πολυεκατομμυριούχου Γιάννη Αλαφούζου, με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται μόλις στα τέλη Αυγούστου 2025, μετά την αποχώρηση του Χάρντερ στη Λειψία.

Οι λόγοι αισιοδοξίας του Ιωαννίδη έγκεινται στο γεγονός ότι είναι απόλυτα πεπεισμένος ότι, τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στον Λεβαδειακό δεν είχε ποτέ συμπαίκτες τόσο τεχνικά προικισμένους και τόσο ικανούς να τον βοηθήσουν στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου όσο αυτοί στη Σπόρτινγκ, και, για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς, ακόμη και ως δεύτερη επιλογή, και σε μόλις 22 παιχνίδια έπαιξε έξι φορές το 2025-26.

Ο Ιωαννίδης πρέπει να πούμε, επίσης δεν αντιμετώπισε καλά την κλινική δοκιμασία και τον πόνο που υπέστη. Ο επιθετικός δεν ήταν καθόλου συνηθισμένος σε αυτή την πραγματικότητα, καθώς η μεγαλύτερη απουσία του ήταν μόνο 25 ημέρες, λόγω μυϊκού προβλήματος στις αρχές του 2025. Τώρα, ο αριθμός είναι 146 (μεγάλες) ημέρες απουσίας».