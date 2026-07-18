Μετά τον Πινέδα: Κλείνει... Έλληνα γνώριμο η Μοντερέι

Μετά την διαφαινόμενη απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα, η Μοντερέι κινείται και για την απόκτηση του Ούγκο Κάιπερς.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα παρουσιάζεται ιδιαίτερη ενεργή στο μεταγραφικό παζάρι του καλοκαιριού και όλα δείχνουν πως μετά τον μέσο της ΑΕΚ, θα προσθέσει στο ρόστερ της και έναν γνώριμο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Πρόκειται για τον Ούγκο Κάιπερς, ο οποίος ανήκει στην ομάδα του Σικάγο και έχει αγωνιστεί στο παρελθόν με την φανέλα του Εργοτέλη και του Ολυμπιακού, ενώ για την περίπτωση του είχε ενδιαφερθεί έντονα και η Ένωση.

Σύμφωνα με τα μεξικανικά ΜΜΕ, απομένουν μόνο τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, με την Μόντερει να ετοιμάζεται να ενισχυθεί με άλλον έναν παίκτη με... ελληνικό παρελθόν.