Ρόκα: «Ο Ολυμπιακός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος που ξέρει να κερδίζει τίτλους» (vid)

Δείτε τις πρώτες δηλώσεις του Τζόελ Ρόκα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Τζόελ Ρόκα έκανε της πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού και δεν έκρυψε τη χαρά του για τη μεταγραφή του σε έναν «ιστορικό σύλλογο», όπως ανέφερε.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτός ο σύλλογος μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω εδώ την καριέρα μου. Πρόκειται για έναν ιστορικό σύλλογο που διαθέτει πολύ καλή ομάδα, καλό προπονητή και πολύ καλούς ανθρώπους. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος με ξεκάθαρους στόχους που ξέρει να κερδίζει τίτλους και να κερδίζει όσα περισσότερα γίνεται. Νικά στους αγώνες, έχει ωραίο γήπεδο, πολύ καλές εγκαταστάσεις, έχει όλα όσα χρειάζεται για να κερδίζει και να προχωράει μπροστά. Προτού έρθω εδώ, ήξερα ότι ο Ολυμπιακός, έχει ένα γήπεδο που... πιέζει πολύ, από τα παιχνίδια του Champions League που είχα δει. Μίλησα με τον Μεντιλίμπαρ που ήθελε να έρθω εδώ και έτσι έγινε τελικά».

«Είμαι γρήγορος στο ένας εναντίον ενός, μου αρέσει πολύ να τρέχω, να ντριμπλάρω και να κυνηγάω το γκολ όποτε μπορώ. Θέλω μέσα από τον Ολυμπιακό να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής και ως άνθρωπος. Αυτός ο σύλλογος θα με βοηθήσει γιατί θέλω να κερδίσω τίτλους και όσα περισσότερα μπορώ. Θυμάμαι περισσότερο από όλα το παιχνίδι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, όπου το γήπεδο ήταν έτοιμο να εκραγεί. Ήταν μία πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ανυπομονώ πολύ να σας δω, να σας γνωρίσω όλους και να παίξω μπροστά σας», ανέφερε ο Ισπανός άσος.