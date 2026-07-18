Νέα πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ η Ρένα Δούρου - 7 υπέρ, 1 λευκό

έα επικεφαλής της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είναι και επίσημα από σήμερα η Ρένα Δούρου. Η κ. Δούρου ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση μετά την απόσυρση, χθες το απόγευμα, της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, επτά βουλευτές ψήφισαν υπέρ της κ. Δούρου, ενώ βρέθηκε ένα λευκό.

Στην ψηφοφορία προσήλθαν οι Ρένα Δούρου, Έλενα Ακρίτα, Γιάννης Αμανατίδης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Νίκος Παππάς, Γιώργος Παπαηλιού, Παύλος Πολάκης και Χρήστος Γιαννούλης.

Ο γραμματέας της ΚΟ Γιάννης Αμανατίδης δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφοφορίας για την ανάδειξη του νέου προέδρου. Νέα πρόεδρος από αυτή τη στιγμή είναι η Ρένα Δούρου. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο με την εμπειρία της και τους αγώνες της να δώσει νέα πνοή στο κόμμα μας».

Η νέα πρόεδρος της ΚΟ, Ρένα Δούρου, δήλωσε μετά την εκλογή της: «Σε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας με σοβαρότητα συντροφικότητα και σκληρή δουλειά. Ξεκινάμε την αναδιάταξη της κοινοβουλευτική ομάδας για να οδηγηθούμε στην αναγέννηση. Κάνεις δεν περισσεύει. Θα πρέπει να προχωρήσουμε στο κάλεσμα αριστερών γυναικών και αντρών που θεώρησαν 3 χρόνια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το σπίτι τους».

Πηγή: skai.gr