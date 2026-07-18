Αστέρας Aktor: Δυνατή κίνηση με Κιμπιόκα

Ο Αστέρας Aktor προσθέτει στη μηχανή του τον Σουηδό μεσοεπιθετικό Μπέντζαμιν Κιμπιόκα.

Τη μεταγραφική του ενίσχυση συνεχίζει ο Αστέρας Aktor, ο οποίος προχωρά στην απόκτηση του Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Ο λόγος για τον 26χρονο Σουηδό εξτρέμ, με καταγωγή από το Κονγκό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Σίβασπορ.

Ο Κιμπιόκα αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επίθεσης, στα δύο φτερά και πίσω από τον φορ και αναμένεται να βοηθήσει δημιουργικά την ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου.

Την περασμένη σεζόν έπαιξε δανεικός στην Τοντέλα από την τουρκική ομάδα με συνολικά 10 συμμετοχές. Στο παρελθόν αγωνίστηκε μεταξύ άλλων στην Σεντ Τζόνστον (14 γκολ σε 51 συμμετοχές), στην ΑΙΚ Στοκχόλμης (ένα γκολ σε 23 ματς) και στην Σάντερλαντ (4 τέρματα σε 18 εμφανίσεις). Με την αγγλική ομάδα μέτρησε επίσης 15 γκολ σε 41 ματς στην Κ18, ισάριθμα γκολ σε 62 αγώνες με την Κ23. Ο Κιμπιόκα μετρά και 11 συμμετοχές με την εθνική Ελπίδων της Σουηδίας.

Ο 26χρονος άσος τα έχει βρει σε όλα με τους Αρκάδες και την Κυριακή αναμένεται να ταξιδέψει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

