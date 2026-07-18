Μουντιάλ: Να αποχαιρετήσουν με ψηλά το κεφάλι Γαλλία και Αγγλία (vids)

Πριν τον μεγάλο τελικό, τα βλέμματα στρέφονται στο Miami Stadium για την αποψινή αναμέτρηση (18/7, 22:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) ανάμεσα σε Γαλλία και Αγγλία, με φόντο την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Οι δύο υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έφτασαν μια ανάσα από τον τελικό, αλλά πλέον καλούνται να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να διεκδικήσουν την τρίτη θέση και να κλείσουν το τουρνουά τους με το κεφάλι ψηλά, αναζητώντας το καλύτερο δυνατό «αντίο».

Η Γαλλία γνώρισε τον αποκλεισμό από την Ισπανία. Ακίνδυνη επιθετικά, δεν πλησίασε ούτε στο ελάχιστο τα γνωστά στάνταρ απόδοσης, ειδικά στον επιθετικό τομέα, και μοιραία ήρθε η ήττα με 0-2.

Έμεινε πίσω στο σκορ μετά το «άτσαλο» πέναλτι που υπέπεσε ο Ντιν, ωστόσο δεν κατάφερε να αντιδράσει στην επανάληψη, όντας μπλοκαρισμένη στη μεσαία γραμμή, με τα περισσότερα «ατού» σε κακή κατάσταση (Ολίσε, Μπαρκολά, Ντεμπελέ), δεχόμενη και δεύτερο γκολ.

Μάλιστα, το σημερινό παιχνίδι θα αποτελέσει το τελευταίο του Ντιντιέ Ντεσάμπ στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας, με τα γαλλικά ρεπορτάζ να χρίζουν τον Ζινεντίν Ζιντάν ως το απόλυτο φαβορί για την αντικατάσταση του.

Από την άλλη, η Αγγλία βίωσε άλλον έναν πικρό αποκλεισμό, χάνοντας με 2-1 από την Αργεντινή. Αν και βρέθηκαν μπροστά στο σκορ, τα «τρία λιοντάρια» λύγισαν στα τελευταία λεπτά του αγώνα και δέχθηκαν την ανατροπή.

Μετά το 1-0 του Γκόρντον στο 55′, το μόνο που έκανε η ομάδα του Τούχελ ήταν να αμυνθεί. Δέχτηκε πολύ μεγάλη πίεση, ο Πίκφορντ έκανε ορισμένες σημαντικές επεμβάσεις, η μπάλα βρήκε δύο φορές στο δοκάρι και με δύο γκολ στο 85′ και στο 90’+2, η «παρέα» του Μέσι γύρισε το ματς και «σφράγισε» την πρόκριση.

Παρόλο που η συζήτηση για το μέλλον του Γερμανού τεχνικού άνοιξε και η σχέση του με κάποιους παίκτες δεν είναι η καλύτερη δυνατή, τα αγγλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως αναμένεται να συνεχίσει κανονικά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Οι πιθανές ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Γαλλία (Ντεσάμπ): Μενιάν, Γκούστο, Κονατέ, Λακρουά, Λ. Ερναντέζ, Καντέ, Ζαΐρ-Εμερί, Ντεμπελέ, Τσερκί, Μπαρκολά, Μπαπέ.

Αγγλία (Τούχελ): Πίκφορντ, Σπενς, Γκουέχι, Κόνσα, Μπερν, Έζε, Μέινου, Μαντουέκε, Ρότζερς, Ράσφορντ, Κέιν.

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