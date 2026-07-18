Σαν άλλοτε: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς ξανά μαζί σε ημιτελικά!

Το ελληνικό τένις ξανά στα καλύτερά του! Μαρία Σάκκαρη και Στέφανος Τσιτσιπάς πηγαίνουν... φουλ για τίτλο σε Αθήνα (WTA 250) και Γκστάαντ (ATP 250) αντίστοιχα!

Πρώτος θα μπει σήμερα στο court o Στέφανος (Νο.85), που θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο (No.100) στις 14.30, με τηλεοπτική μετάδοση από το Comsote Sport 6.

Οι δύο παίκτες είχαν αναμετρηθεί πέρυσι στο United Cup και ο Καζάκος είχε πάρει τη νίκη σε straight sets.

Αυτός είναι ο πρώτος ημιτελικός του Τσιτσιπά μετά τον περασμένο Φεβρουάριο στο Ντουμπάι, από όπου έφυγε με τον τίτλο!

Ο νικητής θα παίξει στον τελικό με τον Ραφαέλ Κολινιόν ή τον περσινό φιναλίστ Χουάν Μανουέλ Σερούνολο (στις 12.00 το ματς), τον άνθρωπο που σταμάτησε τον Γιάνικ Σίνερ στο Roland Garros!

H Mαρία (Νο.37), από την πλευρά της, θα αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό και θα μονομαχήσει για πρώτη φορά με την 19χρονη Αλίνα Κορνέεβα (Νο.90), ένα από τα νέα μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου τένις.

Είναι ο δεύτερος φετινός ημιτελικός της 30χρονης Ελληνίδας μετά την Ντόχα και θα αρχίσει στις 19.30 (ΕΡΤ 2 Σπορ).

Η Σάκκαρη φιλοδοξεί να παίξει σε τελικό για πρώτη φορά μετά τον Μάρτιο του 2024 (Indian Wells) και αν τα καταφέρει στην... έδρα της θα είναι ακόμα ξεχωριστό!

Την αυλαία στο κεντρικό court του Stadion Sports Center θα ρίξει στις 21.30 ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα στην επικεφαλής του ταμπλό Κλάρα Τάουσον και την κάτοχο δύο Grand Slam τίτλων Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Μαρία και Στέφανος παίζουν την ίδια μέρα σε ημιτελικά για πρώτη φορά μετά τον Αύγουστο του 2023!