Ηράκλειο: Σύλληψη 35χρονου με 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ στο λιμάνι

Στα χέρια των Αρχών έπεσε ένας 35χρονος υπήκοος Συρίας στο Ηράκλειο, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας καπνού ναργιλέ χωρίς τις προβλεπόμενες φορολογικές σημάνσεις.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου, κατά τη διάρκεια ελέγχων στο λιμάνι, μετά την άφιξη επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από τον Πειραιά.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι λιμενικοί εντόπισαν στην κατοχή του 35χρονου 11 συσκευασίες καπνού ναργιλέ συνολικού βάρους 11 κιλών, οι οποίες δεν είχαν υποβληθεί στον απαιτούμενο τελωνειακό έλεγχο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Αρχές, τα καπνικά προϊόντα δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης που απαιτείται για τη νόμιμη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, γεγονός που οδήγησε στην κατάσχεσή τους.

Η κατασχεθείσα ποσότητα παραδόθηκε στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από τη μη νόμιμη διακίνηση των προϊόντων υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 2.361,26 ευρώ.

Πηγή: newsbomb.gr