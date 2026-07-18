Λεβαδειακός: Επίσημη η κίνηση ενίσχυσης στα φτερά με Ούρσι

Παίκτης του Λεβαδειακού είναι ο Αγκουστίν Ούρσι, ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Χουάρες για έναν χρόνο.

Μια δυνατή μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός, καθώς πρόσθεσε στο ρόστερ του τον ποιοτικό μεσοεπιθετικό Αγκουστίν Ούρσι, ως δανεικό για έναν χρόνο από την Χουάρες, με οψιόν αγοράς. Ο 26χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί σε Αργεντινή, Μεξικό και Χιλή και οι Βοιωτοί θα αποτελέσουν την ευκαιρία του να αγωνιστεί στην Ευρώπη.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού Agustín Urzi με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Χουάρες.

Γεννημένος στις 4/5/2000, διεθνής με τα μικρότερα κλιμάκια της εθνικής Αργεντινής, μεταξύ των οποίων και με την Ολυμπιακή ομάδα. Αγωνίζεται στα άκρα της επίθεσης και ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Μπάνφιλντ, στην οποία έμεινε έως το 2022, μετρώντας 120 συμμετοχές με 7 γκολ και 10 ασίστ.

Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στη μεξικάνικη Χουάρες, στην οποία ανήκει έως και σήμερα. Ενδιάμεσα αγωνίστηκε επίσης στις Ρασίνγκ, Ουρακάν της πατρίδας του και πιο πρόσφατα στην Κονσεψιόν της Χιλής, όπου κατέγραψε 24 συμμετοχές με 2 γκολ και 4 ασίστ την περασμένη σεζόν.

Στην ομάδα μας θα αγωνίζεται με το Νο.11 στη φανέλα του.

Bienvenido Agustin!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τον Λεβαδειακό!