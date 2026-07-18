Ολίσε: Άγγιξε την κορυφή των ασίστ ο Γάλλος – Παραμονεύει ο Μέσι (pic)

Ο Μίκαελ Ολίσε έφτασε τις πέντε ασίστ στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και έγινε ο πρώτος παίκτης μετά τον Τόμας Χέσλερ το 1994 που αγγίζει αυτόν τον αριθμό. Ωστόσο, ο Λιονέλ Μέσι παραμένει πολύ κοντά στη μάχη για την πρωτιά.

Ο Μίκαελ Ολίσε συνεχίζει να εντυπωσίασε με τη φανέλα της Γαλλίας, φτάνοντας τις πέντε ασίστ στο Μουντιάλ 2026 και κατέγραψε την κορυφαία επίδοση σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1994, όταν ο Τόμας Χέσλερ είχε επίσης μοιράσει πέντε τελικές πάσες.

Την ίδια στιγμή, ο Λιονέλ Μέσι έχει ήδη τέσσερις ασίστ με τη φανέλα της Αργεντινής στη διοργάνωση και παραμένει ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία των Μουντιάλ, με συνολικά 12 ασίστ στην καριέρα του σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Η διοργάνωση φτάνει στο τέλος της και απομένει μόνο ο μικρός και ο μεγάλος τελικός για να δούμε αν ο Ολίσε θα καταφέρει να διατηρήσει την πρωτιά ή αν ο Μέσι ολοκληρώσει ακόμη μία εντυπωσιακή δημιουργική παρουσία.

Μικρός Τελικός: Γαλλία-Αγγλία (19/7, 00:00)

Τελικός: Ισπανία-Αργεντινή (19/7, 22:00)

5 - Michael Olise has five assists at the 2026 FIFA World Cup, the most since Thomas Häßler in 1994.



Lionel Messi meanwhile has the most assists on record in the competition (12, 4 in 2026).



Who finishes as the assist leader this summer? Contest. — OptaJoe (@OptaJoe) July 17, 2026

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