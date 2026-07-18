Ρωγμές σε σπίτια στην Κυψέλη: Το πρόβλημα με τον αθηναϊκό σχιστόλιθο - Καθησυχαστικός ο Λέκκας

Έντονη ανησυχία εξακολουθεί να επικρατεί στην Κυψέλη, όπου δεκάδες κάτοικοι καταγγέλλουν ότι εμφανίστηκαν ρωγμές και φθορές σε πολυκατοικίες μετά τη διέλευση του μετροπόντικα που εκτελούσε εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι μιλούν για ένα φαινόμενο που προκάλεσε φόβο σε ολόκληρη τη γειτονιά, καθώς σε αρκετά κτίρια παρατηρήθηκαν ρωγμές σε τοίχους, προβλήματα σε κουφώματα, πόρτες και κοινόχρηστους χώρους, ενώ ορισμένοι ένοικοι αποφάσισαν να απομακρυνθούν προσωρινά από τα σπίτια τους μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα.

Σύμφωνα με τις καταγραφές των κατοίκων, οι ζημιές αφορούν περίπου 30 πολυκατοικίες και περισσότερα από 200 διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την πλατεία Κυψέλης, με επίκεντρο κυρίως τις οδούς Κυψέλης και Σπετσών.

Ο μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά τη διάνοιξη της σήραγγας, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι από ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία του φαινομένου και να αξιολογηθεί η κατάσταση των κτιρίων.

«Δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας»

Ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, επιχείρησε να καθησυχάσει τους κατοίκους, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο δεν φαίνεται να συνδέεται με κίνδυνο κατάρρευσης των κτιρίων.

Όπως ανέφερε, πιθανότατα δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια που έχουν ελεγχθεί, ωστόσο τόνισε πως απαιτείται άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος και λεπτομερής διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών.

Ο κ. Λέκκας εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν προκλήθηκε από σεισμική δραστηριότητα, αλλά έγινε αντιληπτό όταν άρχισε να εμφανίζεται υλικό από τις υπόγειες εργασίες στην επιφάνεια.

Φθορές σε εσωτερικό πολυκατοικίας

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Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε, κατά τη διάνοιξη της σήραγγας ο μετροπόντικας χρησιμοποιεί ειδικό υλικό τσιμεντοκονίας για την επένδυση και την ασφάλιση της στοάς. Το υλικό αυτό, λόγω των γεωλογικών χαρακτηριστικών της περιοχής, φαίνεται ότι βρήκε διέξοδο προς την επιφάνεια.

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Η ιδιαιτερότητα του αθηναϊκού σχιστόλιθου

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στις ιδιότητες του αθηναϊκού σχιστόλιθου, ενός πετρώματος που παρουσιάζει ασυνέχειες, διαρρήξεις και σημεία αποσάθρωσης.

Όπως εξήγησε, οι γεωλογικές αυτές ιδιαιτερότητες μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα όταν πραγματοποιούνται μεγάλες υπόγειες τεχνικές παρεμβάσεις, καθώς η συμπεριφορά του εδάφους δεν είναι παντού ίδια.

Ο ίδιος άφησε αιχμές για πιθανές ελλείψεις στην αρχική διερεύνηση των γεωλογικών δεδομένων πριν από την έναρξη των εργασιών, σημειώνοντας ότι σε τέτοια μεγάλα έργα απαιτείται ιδιαίτερα λεπτομερής μελέτη των συνθηκών του υπεδάφους.

«Θέλουμε γραπτές εγγυήσεις» λένε οι κάτοικοι

Παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών και των αρμόδιων φορέων, οι κάτοικοι δηλώνουν ότι παραμένουν σε κατάσταση αγωνίας.

Το βασικό τους αίτημα είναι να λάβουν επίσημες και γραπτές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των κατοικιών τους και να ενημερωθούν αναλυτικά για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί.

Κάτοικοι περιγράφουν στιγμές πανικού, αναφέροντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν μετά από έντονους ήχους και κραδασμούς.

«Ακούσαμε έναν δυνατό κρότο που έμοιαζε με σεισμό και την επόμενη ημέρα είδαμε ότι οι κάσες είχαν στραβώσει», περιγράφει κάτοικος της περιοχής.

Ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης αναφέρει ότι οι ρωγμές εμφανίστηκαν λίγο μετά το πέρασμα του μετροπόντικα κάτω από την πολυκατοικία του.

«Όλα τα διαμερίσματα έχουν υποστεί φθορές, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες. Δεν νιώθουμε ασφαλείς. Θέλουμε τις μετρήσεις της στατικότητας του κτιρίου, γιατί ζούμε με τον φόβο του τι μπορεί να συμβεί σε έναν σεισμό», σημειώνει.

Όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι, σε αρκετά κτίρια οι ρωγμές αυξήθηκαν σταδιακά, ενώ παρουσιάστηκαν προβλήματα σε πόρτες, παράθυρα και ανελκυστήρες.

«Δεν είναι μόνο οι ρωγμές, είναι η αβεβαιότητα»

Η Τασούλα Παζίου περιγράφει ότι οι ζημιές αρχικά ήταν μικρές, όμως στη συνέχεια άρχισαν να επεκτείνονται.

«Στην αρχή ήταν δύσκολο να τις παρατηρήσεις. Με τον χρόνο όμως μεγάλωσαν και εμφανίστηκαν νέες. Υπάρχουν οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες ρωγμές, ενώ πόρτες και παράθυρα δεν κλείνουν πλέον σωστά», αναφέρει.

Όπως τονίζει, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η αισθητική εικόνα των κτιρίων αλλά ο φόβος για τη συμπεριφορά τους σε έναν μελλοντικό σεισμό.

Παράλληλα, κάτοικοι σημειώνουν ότι η κατάσταση έχει δημιουργήσει και οικονομικά προβλήματα, καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες δυσκολεύονται να νοικιάσουν τα διαμερίσματά τους μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα για την ασφάλεια των κτιρίων.

Ζημιές σε εσωτερικό τοίχο σπιτιού

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Η θέση της Ελληνικό Μετρό και οι έρευνες

Από την πλευρά της, η «Ελληνικό Μετρό» αναφέρει ότι μέχρι στιγμής οι ενδείξεις αφορούν κυρίως τριχοειδείς ρωγμές σε τοιχοποιίες, επιχρίσματα και σοβάδες και όχι στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, ενώ ειδικοί εξετάζουν τόσο τα στατικά δεδομένα των κτιρίων όσο και τη γεωμορφολογία της περιοχής.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι οι φθορές εμφανίστηκαν κατά την περίοδο διέλευσης του μετροπόντικα.

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Παράλληλα, έχει διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εμφανίστηκαν οι φθορές και αν προκύπτουν ζητήματα ευθύνης ή επικινδυνότητας.

Τα έργα του Μετρό και η αγωνία μιας γειτονιάς

Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στην κατασκευή της νέας γραμμής του Μετρό, ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει τις μετακινήσεις στην Αθήνα.

Ζητούν όμως, όπως λένε, το αυτονόητο: να γνωρίζουν ότι τα σπίτια τους παραμένουν ασφαλή.

«Είμαστε υπέρ του Μετρό, αλλά έχουμε και τις ζωές μας. Θέλουμε να ξέρουμε ότι μπορούμε να μείνουμε στα σπίτια μας χωρίς φόβο», τονίζουν.

Σκάλα με ρωγμές από αυλή σπιτιού

Newsbomb

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο, καθώς τα αποτελέσματα των τεχνικών ελέγχων αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την έκταση του προβλήματος, την αιτία των ρωγμών και τα μέτρα που απαιτούνται πριν συνεχιστούν οι εργασίες.

ΠΗγή : newsbomb.gr