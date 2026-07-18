Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Ρόκα

Ο Τζόελ Ρόκα είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Μια σημαντική κίνηση ενίσχυσης ολοκλήρωσε και τυπικά ο Ολυμπιακός, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο 21χρονος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο 4+1 ετών και αναμένεται να προσθέσει ποιότητα στα φτερά της επίθεσης.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε περί τα 5 εκατ. ευρώ στην Τζιρόνα για τον νεαρό Ισπανό άσο, ενώ στη συμφωνία συμπεριελήφθησαν μπόνους ύψους 1.500.000 ευρώ, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 15%.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζόελ Ρόκα. Ο Ισπανός εξτρέμ γεννήθηκε στην πόλη Camprodón, στις 7 Ιουνίου 2005.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Barcelona και το 2019 μεταπήδησε σε αυτά της Girona, με την οποία τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έκανε 33 συμμετοχές, εκ των οποίων τις 32 στη LaLiga (τρία γκολ και μία ασίστ).

Τη σεζόν 2024-2025 αγωνίστηκε στη Mirandés με τη μορφή δανεισμού (43 συμμετοχές, έξι γκολ, τρεις ασίστ).

Ο Ρόκα είναι διεθνής με όλες τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Ισπανίας.

Τζόελ, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλωσορίζει.

