Το βλέμμα δεν είναι μόνο στο τώρα, αλλά και στο αύριο του Παναθηναϊκού

Πέρα από την ενίσχυση του ρόστερ, οι «πράσινοι» έχουν προχωρήσει τη στελέχωσή τους σε διαφορετικό επίπεδο με ποιοτικές κινήσεις κυρίως αλλαγή φιλοσοφίας. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ιδιοκτησίας Δημήτρη Γιαννακόπουλου, έχει κάποιες συγκεκριμένες αρχές. Πέρα από το ίδιο το όνομα, το legacy, το μέγεθος που κουβαλά. Η δυναμική και η οικονομική άνεση, είναι εκεί. Ειδικά την τελευταία τριετία, το «τριφύλλι» έχει ξεφύγει σε αυτούς τους τομείς.

Η οργάνωση και η δομή της ΚΑΕ, όμως, δεν είναι μόνο ο ιδιοκτήτης. Όσοι βρίσκονται σε ξεχωριστά πόστα, πρέπει να δουλεύουν «ρολόι» για να πετυχαίνει ένα τόσο μεγάλο… καράβι. Πολλές φορές δεν είναι καν θέμα επαγγελματισμού, όρεξης, διάθεσης και ικανοτήτων. Έχει να κάνει με τη φιλοσοφία λειτουργίας του οργανισμού.

Χωρίς να ψάχνει κανείς το τι ήταν σωστό και τι λάθος, η τριετία Αταμάν έμοιαζε περισσότερο με συγκέντρωση των αποφάσεων στον Τούρκο κόουτς. Δεν άφηνε χώρο για ανάπτυξη διαφορετικών απόψεων. Είτε αυτό είχε να κάνει με στελέχη, είτε με το ίδιο το τεχνικό του τιμ.

Καθόλου συμπτωματικό λοιπόν, πως μετά την αλλαγή προπονητή ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε… επανάσταση αναφορικά με το οργανόγραμμα και τη στελέχωση της ΚΑΕ. Έχει ξεχωριστή αξία αυτό, καθώς συμβαίνει με μια ακόμη ισχυρότερη και «μυθικότερη» προσωπικότητα στον πάγκο. Τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος, όμως, αφήνει χώρο για δραστηριοποίηση και εκμετάλλευση ικανοτήτων.

Με το που ήρθε ο «Ζοτς», άρχισε αμέσως η ενίσχυση σε κάθε επίπεδο του «τριφυλλιού». Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επέστρεψε. Και μόνο που θα είναι κοντά στην ομάδα, ως ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο και σεβάσμιο πανευρωπαϊκά, είναι στα συν. Πέραν των γνώσεων και της εμπειρίας του.

Ο Μάικ Μπατίστ δεν είναι απλά ο «μύθος» του Παναθηναϊκού και ο παίκτης που δίδαξε τη θέση του σέντερ όπως την αναζητούν τώρα οι προπονητές σε όλη τη Euroleague. Έχει διατελέσει μια 10ετία συνεργάτης προπονητών στο ΝΒΑ. Ξέρει και την Ευρώπη και τις ΗΠΑ καλύτερα από τον καθένα. Με εμπειρία που ήδη έχει και μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη πλάι στον Ομπράντοβιτς ως προπονητής πλέον.

Σε αυτά προστίθεται και η συμφωνία με τον Στέλιο Τζούτζη για το λόγο του Director of U.S. Scouting & player development. Στέλεχος με τεράστια εμπειρία και κορυφαία τεχνογνωσία αναφορικά με την αγορά της άλλης άκρης του Ατλαντικού. Η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ειδικά με τη… λίμνη της Ευρώπης να στερεύει ολοένα και περισσότερο.

Υπάρχουν ήδη ικανά στελέχη όπως ο Δημήτρης Κοντός και ο Νίκος Παππάς. Κατά συνέπεια ισχυροποιείται αφάνταστα και στελεχιακά ο Παναθηναϊκός. Σε επίπεδα που ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται άμεσα, καθώς η προσοχή του είναι λογικό να στρέφεται στο ρόστερ, όμως αποτελούν τα θεμέλια ενός ισχυρότερου αύριο στη λειτουργία του «τριφυλλιού». Μη ορατά στο γυμνό μάτι, αλλά όσο πιο δυνατά τόσο περισσότερο και καλύτερα θα κρατηθεί το τεράστιο αυτό οικοδόμημα.