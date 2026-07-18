Μίλερ κατά Αγγλίας: «Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι»

Ο Τόμας Μίλερ δεν έκρυψε την έκπληξή του για την τακτική που ακολούθησε η Αγγλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αργεντινή, ασκώντας έντονη κριτική στον τρόπο με τον οποίο οι Άγγλοι διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους.

Ο Γερμανός επιθετικός σχολίασε πως η Αγγλία, ενώ είχε πάρει το προβάδισμα, επέτρεψε στην Αργεντινή να αναπτύσσεται συνεχώς από τα άκρα και να γεμίζει την περιοχή με διαδοχικές σέντρες, κάτι που, όπως υποστήριξε, έδωσε στην «αλμπισελέστε» τον έλεγχο της αναμέτρησης.

«Δεν μπορώ ούτε να πιστέψω ούτε να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε η Αγγλία το παιχνίδι ενώ βρισκόταν μπροστά στο σκορ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί άφηνε την Αργεντινή να βγάζει τη μια σέντρα μετά την άλλη από ιδανικές θέσεις».

Οι δηλώσεις του Μίλερ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και άνοιξαν τη συζήτηση γύρω από την αμυντική προσέγγιση της Αγγλίας στον ημιτελικό, με αρκετούς να συμφωνούν ότι μετά το προβάδισμα παραχώρησε υπερβολικά εύκολα την πρωτοβουλια των κινήσεων στην Αργεντινή.

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