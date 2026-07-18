Λήξη συναγερμού στην Ισπανία: Θα παίξουν στον τελικό Γιαμάλ και Πόρο

Ο συναγερμός που είχε σημάνει στην Εθνική Ισπανίας για τον Λαμίν Γιαμάλ και τον Πέδρο Πόρο, λίγα 24ωρα πριν την σπουδαία αναμέτρηση με την Αργεντινή στον τελικό του Mundial, έλαβε τέλος.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της «Φούρια Ρόχα», Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ανέφερε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές έλαβαν κανονικά μέρος στην προπόνηση της Παρασκευής.

«Τόσο ο Λαμίν Γιαμάλ, όσο και ο Πέδρο Πόρο είναι καλά, θα είναι διαθέσιμοι για τον τελικό. Έβγαλαν κανονικά όλο το πρόγραμμα της προπόνηση», ανέφερε ο Ισπανός προπονητής στην δήλωσή του.

Ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (19/7, 22:00), με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, να κοντράρεται με την Παγκόσμια πρωταθλήτρια στη Νέα Υόρκη.