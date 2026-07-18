Summer League: Νέα σούπερ εμφάνιση Πουλακίδα στο Λας Βέγκας

Ο ομογενής γκαρντ που απασχολεί έντονα τον Ολυμπιακό, κατέγραψε ακόμη μια εκπληκτική εμφάνιση στο Summer League, στη νίκη των Μάβερικς επί των Νικς με 110-88.

Ο Τζον Πουλακίδας, που αγωνίζεται στο Λας Βέγκας υπό το βλέμμα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 25 λεπτά συμμετοχής.

Ο 23χρονος γκαρντ απέδειξε για ακόμη μια φορά την έφεσή του στο τρίποντο, έχοντας 5/7 με 71% ποσοστό ευστοχίας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επιβλητική νίκη των Τεξανών επί των Νικς.

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