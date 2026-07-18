Αλμέιδα: «Ο Πινέδα είναι ο παίκτης που έχω προπονήσει περισσότερο σε όλη μου την καριέρα»

Στην ιδιαίτερη σύνδεση που έχει με τον Ορμπελίν Πινέδα αναφέρθηκε ο Ματίας Αλμέιδα, με τους δυο τους να συνεργάζονται εκ νέου στη Μοντερέι.

Στο Μεξικό επιστρέφει ο Ορμπελίν Πινέδα για λογαριασμό της Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο Ματίας Αλμέιδα. Ο «Πελάδο» έκανε δηλώσεις για την απόκτηση του 30χρονου μέσου από τους «ραγιάδος», εξηγώντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει μαζί του, αλλά και τις ποιότητες που φέρει ως παίκτης και ως άνθρωπος.

O Ματίας Αλμέιδα παραδέχτηκε δημόσια ότι ήταν αυτός που ζήτησε την άφιξη του Πινέδα και τον περιέγραψε ως έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες στην προπονητική του καριέρα. Σε συνέντευξη Τύπου, ο Αργεντινός τεχνικός τόνισε την επαγγελματική σχέση που έχει χτίσει με τον Πινέδα και θυμήθηκε την απόδοση που είχε ο μέσος κατά τη διάρκεια της θητείας του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Η συμφωνία με τον Ορμπελίν δεν έχει κλείσει ακόμα. Είναι ένας παίκτης που ήθελα πολύ. Είναι ο παίκτης που έχω προπονήσει περισσότερο σε όλη μου την προπονητική καριέρα. Νομίζω ότι τον έχω προπονήσει σε 240 αγώνες, κάτι τέτοιο. Είναι κρίμα που δεν τον πρόσεξαν, επειδή επιλέχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για τρία συνεχόμενα χρόνια. Αυτό θα πρέπει να τους γεμίζει με υπερηφάνεια. Ένας Μεξικανός παίκτης που επιλέχθηκε τρεις συνεχόμενες φορές ως ο καλύτερος παίκτης σε μια μεγάλη διοργάνωση, στην οποία κέρδισε και το πρωτάθλημα», επεσήμανε ο Αλμέιδα.

Ο προπονητής τόνισε επίσης την αναγνώριση που έλαβε ο παίκτης στην Ελλάδα και τις προσωπικές ιδιότητες που, από την οπτική του γωνία, τον καθιστούν ένα διαφορετικό είδος ποδοσφαιριστή.

«Στην Ελλάδα, έλαβε αγάπη και την αναγνώριση που του αξίζει. Η ΑΕΚ έδωσε επίσης στον Ορμπελίν πολλά καλά πράγματα. Είναι ένας αγαπητός παίκτης των οπαδών και έχει μια υπέροχη ιστορία ως Μεξικανός στην Ελλάδα. Είναι δυναμικός, ταπεινός, παίζει σε κάθε παιχνίδι, θέλει να βελτιώνεται, είναι καλός συμπαίκτης, εκπροσωπεί καλά τη χώρα του, έχει δημιουργήσει οικογένεια, είναι έξυπνος και έχει πολλά άλλα θετικά χαρακτηριστικά. Γι’ αυτό προσπαθώ πάντα να τον παίρνω μαζί μου όπου κι αν πάω. Δεν του έχω μιλήσει ακόμα, πιστέψτε το ή όχι. Ανταλλάξαμε μόνο ένα μήνυμα», πρόσθεσε.

