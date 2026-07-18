ΑΕΚ: Δυνατό τεστ με Γκρόνινγκεν

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει σήμερα την Γκρόνινγκεν, στο τρίτο φιλικό της προετοιμασίας της.

Το τελευταίο της φιλικό στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία δίνει σήμερα (15:00, CosmoteSport 2) η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας την Γκρόνινγκεν. Σε αυτό το τρίτο κατά σειρά τεστ, ο Μάρκο Νίκολιτς θα κάνει δοκιμές ενδεκάδας, παρατάσσοντας τις πιο βασικές επιλογές του στο πρώτο κομμάτι του ομάδα.

Στα προηγούμενα δύο φιλικά, η Ένωση έπαιζε με διαφορετικές ενδεκάδες ανά ημίχρονο, με τον Σέρβο τεχνικό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Πλέον θέλει να κάνει κάποιες δοκιμές για το βασικό σχήμα στο μεγαλύτερο μέρος του φιλικού.

Ο Ζίνι έδειξε στις τελευταίες προπονήσεις ότι ξεπέρασε τις μικροενοχλήσεις που είχε και λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχής σε αυτό το φιλικό. Αντίθετα δεν θα παίξει ο Γκατσίνοβιτς.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα, η αποστολή της ΑΕΚ θα αποχωρήσει από το Άπελντορν, επιστρέφοντας στην Αθήνα για τέσσερις μέρες και κάποιες ανάσες. Οι «κιτρινόμαυροι» θα επιστρέψουν στην Ολλανδία στις 23/7 και μέχρι τις 2 Αυγούστου θα δώσουν τρία ακόμη δυνατά φιλικά.

