«Οι Ουόριορς πρέπει να αποκτήσουν και άλλον αστέρα για να υπογράψουν τον Λεμπρόν»

Ο Σαμς Σαράνια σε δηλώσεις του τόνισε πως οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς θα πρέπει να αποκτήσουν και άλλον αστέρα αν θέλουν να κάνουν δικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Pat McAfee Show»:

«Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που αυτή η προοπτική είναι τόσο ελκυστική για τον Λεμπρόν Τζέιμς. Η δυνατότητα να αγωνιστεί δίπλα στον Στεφ Κάρι, να έχει συμπαίκτη τον Ντρέιμοντ Γκριν και να ολοκληρώσει την καριέρα του σε έναν οργανισμό όπου θα παίζει μαζί με άλλους θρύλους και μελλοντικά μέλη του Hall of Fame. Παίκτες που γνωρίζουν το παιχνίδι, που έχουν την ίδια φιλοσοφία, την ίδια νοοτροπία και το ίδιο περιβάλλον στο οποίο θέλει να βρίσκεται.

Το ζήτημα, όμως, όταν μιλάμε για τον Λεμπρόν Τζέιμς… Όταν βλέπεις τους Ουόριορς, αυτή η ομάδα θα είναι πραγματικά αρκετά δυνατή για να διεκδικήσει τον τίτλο; Και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.

Η λέξη-κλειδί για τον Λεμπρόν είναι η "ευτυχία". Τι σημαίνει όμως ευτυχία; Είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων. Να αγωνίζεσαι σε μια ομάδα που έχει πραγματικές πιθανότητες να πρωταγωνιστήσει. Να έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις και να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε ομάδες που βρίσκονται ήδη σε θέση να πρωταγωνιστήσουν. Αν προστεθεί ο Λεμπρόν στους Καβαλίερς, καλύπτει ακριβώς το κενό που έχουν στη θέση "3". Αν πάει στους Σίξερς, μπαίνει απευθείας στην αρχική πεντάδα και δημιουργείται ένας διεκδικητής του τίτλου. Οι Καβαλίερς γίνονται διεκδικητές, ενώ και οι Χιτ μετατρέπονται άμεσα σε ομάδα που μπορεί να παλέψει για το πρωτάθλημα.

Οι Ουόριορς, αντίθετα, θα χρειάζονταν ακόμη λίγη δουλειά. Το μεγάλο σχέδιό τους ήταν να συνδυάσουν τον Λεμπρόν Τζέιμς με έναν ακόμη superstar. Τότε θα τραβούσαν πραγματικά την προσοχή του. Αυτή ήταν η βασική ιδέα.

Γι' αυτό και οι Ουόριορς μπήκαν δυναμικά στη free agency, αναρωτώμενοι αν μπορούν να δημιουργήσουν μια "Big Four" με τους Στεφ Κάρι, Ντρέιμοντ Γκριν, Λεμπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις. Είναι γνωστή η ιδιαίτερη σχέση που έχουν ο Άντονι Ντέιβις και ο Λεμπρόν, οπότε το ερώτημα ήταν αν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα τέτοιο σενάριο.

Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις των Ουόριορς για τον Άντονι Ντέιβις ή οποιονδήποτε άλλο σταρ. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βρίσκονται πίσω σε σχέση με άλλες ομάδες, όπως το Μαϊάμι, το Κλίβελαντ και η Φιλαδέλφεια.

Οι Σίξερς, μάλιστα, μπήκαν πραγματικά στο παιχνίδι για τον Λεμπρόν από τη στιγμή που απέκτησαν τον Τζέιλεν Μπράουν. Μέχρι τότε δεν βρίσκονταν καν στο προσκήνιο. Αυτό δείχνει ότι όταν μια ομάδα κάνει τις σωστές κινήσεις, μπορεί να τραβήξει την προσοχή του Λεμπρόν Τζέιμς, ειδικά σε μια περίοδο free agency όπως αυτή».