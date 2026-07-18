Τσιτσιπάς: «Πρέπει να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ικανοποιημένος που κατάφερε να κλείσει το ματς με τον Αρτούρ Ριντερκνές και βλέπει με άλλο μάτι την παρουσία του στο Γκστάαντ, όπου έχει καλές πιθανότητες για τίτλο!

«Έκανα πολύ καλή δουλειά στο κλείσιμο του αγώνα», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μετά την πρόκριση στην τετράδα του Swiss Open. «Παρέμεινα πραγματικά ψύχραιμος και κατάφερα να παίξω απλό τένις, χωρίς να περιπλέκω αυτά που ήθελα να κάνω. Κράτησα τα πράγματα ξεκάθαρα και απλά στο μυαλό μου και, ξέρετε, εκείνος προσπάθησε να κάνει περισσότερα απ' όσα χρειαζόταν. Κάποια στιγμή ένιωσα πως δεν υπήρχαν και πολλά που θα μπορούσα να κάνω. Σέρβιρε πολύ καλά και είναι πραγματικά απίστευτο το πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα σε έναν αγώνα. Δεν νομίζω ότι έχω ξαναζήσει τόσο μεγάλη "ανατροπή" σε ματς».

«Να είμαι φρέσκος»

Ήταν και μια πολύ σημαντική νίκη όχι μόνο λόγω αντιπάλου, αλλά και γιατί φαίνεται ότι έχει μπροστά του μια ευκαιρία: «Μια νίκη είναι πάντα μια νίκη. Πιστεύω ότι ο Αρτούρ παίζει πολύ καλό τένις. Νομίζω ότι το υψόμετρο τον ευνοεί αρκετά και πιστεύω πως θα συμφωνούσε κι εκείνος. Εγώ απλώς ελπίζω να παίξω ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι στον Αλεξάντερ (Σεφτσένκο), γιατί είναι ένας παίκτης που μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά. Είμαι βέβαιος ότι θα μπει στο γήπεδο και θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερό του προσόν. Εγώ απλώς πρέπει να είμαι φρέσκος για εκείνον τον αγώνα. Το να είσαι ξεκούραστος είναι πραγματικά πολύ σημαντικό».

Για τη στάση του στο court είπε: «Σήμερα (χθες) υπήρξαν και λίγη γκρίνια και παράπονα, δεν θα πω ψέματα. Δεν με ενοχλεί. Νιώθω πως μερικές φορές το χρειάζομαι. Κάποια στιγμή, βέβαια, σταματάω. Έρχεται ένα σημείο που δεν λέω πολλά και σταματώ να παραπονιέμαι. Αλλά μερικές φορές χρειάζομαι δύο ή τρία γκέιμ για να βγάλω από μέσα μου την ένταση και να ξαναμπώ στον αγώνα. Σίγουρα μπορώ να βελτιωθώ σε αυτό. Εξαρτάται από εμένα. Το θέλω πραγματικά. Όταν βρίσκομαι μέσα στο γήπεδο, θέλω να είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Δεν θέλω να χαλαρώνω υπερβολικά, ούτε να παίζω υπερβολικά παθητικά ή να είμαι υπερβολικά καλός απέναντι στον αντίπαλο. Αυτό απαιτεί πολύ υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και προσήλωσης. Απαιτεί επίσης να είμαι κάποιες φορές αυστηρός με τον εαυτό μου και να μην του επιτρέπω να κάνει ό,τι θέλει».

«Το διπλό έχει τη θέση του»

Μίλησε, τέλος, και για την πρόθεση της ATP να μειώσει τις ομάδες στο διπλό. «Είναι πραγματικά τρελό να σκέφτεται κανείς ότι το τένις πρόκειται να αλλάξει τόσο δραματικά. Και τα τουρνουά θα αδειάσουν κιόλας, αφού αυτοί οι παίκτες δεν θα βρίσκονται εκεί για να τα γεμίζουν. Θα είναι περίεργη αίσθηση να αγωνίζεσαι χωρίς πολλές ομάδες διπλού να βρίσκονται στον χώρο του τουρνουά. Αν έπρεπε να μαντέψω, θα έλεγα ότι στόχος είναι να γίνει το προϊόν πιο «premium», χωρίς όμως να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες ή να είμαι πλήρως ενημερωμένος. Την ίδια στιγμή, όμως, χάνονται πολλές θέσεις εργασίας για παίκτες που βγάζουν τα προς το ζην από το άθλημα και από το τένις, που είναι αυτό που αγαπούν περισσότερο. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά θα εξαφανιστούν από τον χώρο. Και είναι πραγματικά λυπηρό να το σκέφτεται κανείς. Το διπλό έχει τη θέση του. Έχει λόγο ύπαρξης. Απλώς χρειάζεται σωστή προώθηση. Δεν γνωρίζω τα οικονομικά στοιχεία. Δεν ξέρω πόσα εισιτήρια πουλάει ή όχι. Δεν είμαι ενημερωμένος γι' αυτά τα ζητήματα. Αλλά αν υπάρχει ένας τρόπος ώστε το διπλό να λειτουργήσει πραγματικά καλά, να αποφέρει σημαντικά έσοδα και να γεμίζουν τα γήπεδα με κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει αγώνες διπλού, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Αν καταφέρουν, με τις δυνατότητες που έχουν στο μάρκετινγκ, να το πετύχουν, τότε θα είναι μια σπουδαία μέρα για το διπλό».

Και κατέληξε: «Ο αδερφός μου έχει ζήσει χάρη στο διπλό. Τα τελευταία χρόνια δεν είχε ιδιαίτερες επιτυχίες στο μονό και το διπλό τού έδωσε ουσιαστικά μια ζωή μέσα στο τένις. Του επέτρεψε να συνεχίσει να κυνηγά το όνειρό του μέσα από το διπλό. Γι' αυτό θα ήμουν κάθετα αντίθετος στο να εξαφανιστεί. Ο Πέτρος είναι από τους πιο παθιασμένους ανθρώπους που γνωρίζω όταν πρόκειται για το τένις. Είναι ίσως ακόμη πιο παθιασμένος από εμένα με το άθλημα. Το να τον βλέπω να έχει έναν ρόλο στο επαγγελματικό ανδρικό τένις και ξαφνικά αυτό να του αφαιρείται, δεν είναι καθόλου ευχάριστο».

Ο Στέφανος θα αναμετρηθεί σήμερα στις 14.30 (Cosmote Sport 6) με τον Αλεξάντερ Σεφτσένκο στον πρώτο του ημιτελικό μετά τον Φεβρουάριο του 2025. O νικητής θα παίξει στον τελικό με Ραφαέλ Κολινιόν ή Χουάν Μανουέλ Σερούντολο.