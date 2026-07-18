Γερμανία: Με Μπόνγκα και Σρέντερ στο «παράθυρο» του Αυγούστου

Ο Άλεξ Μουμπρού έκανε γνωστές τις κλήσεις του για το «παράθυρο» του Αυγούστου: Μέσα ο Ίζακ Μπόνγκα, αλλά και ο Ντένις Σρέντερ.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης... δεν αστειεύονται και ετοιμάζονται για άλλο ένα «παράθυρο» με σούπερ σταρ στη διάθεση του κόουτς Μουμπρού.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Ίζακ Μπόνγκα του Παναθηναϊκού Aktor έλαβε «προσκλητήριο» από την εθνική ομάδα, στην οποία αναμένεται να βρίσκεται κανονικά και ο NBAer, Ντένις Σρέντερ.

Τα αδέλφια Βάγκνερ θα λείπουν από τις αναμετρήσεις με την Ολλανδία (27/8) και την Πολωνία (30/8), όμως οι Γερμανοί υπολογίζουν μεταξύ άλλων στους Τρίσταν ντα Σίλβα (Ορλάντο Μάτζικ), Αϊζάια Χάρτενσταϊν (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), αλλά και στους Ντάνιελ Τάις και Αντρέας Ομπστ.