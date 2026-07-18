Ολυμπιακός: Νέο τεστ με τον Άγιαξ σήμερα

Το τέταρτο φιλικό προετοιμασίας του δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας τον Άγιαξ.

Πολλά και θετικά συμπεράσματα έβγαλε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από την εικόνα του Ολυμπιακού στη φιλική νίκη με 3-1 επί της Φορτούνα Σιτάρντ και σήμερα (16:30, CosmoteSport 1) ακολουθεί νέο τεστ με αντίπαλο τον Άγιαξ.

Ο Ζότα Σίλβα έκλεψε την παράσταση με το χατ τρικ που πέτυχε, ενώ καλή απόδοση είχαν συνολικά οι «ερυθρόλευκοι». Στο σημερινό φιλικό αναμένεται να αγωνιστούν όσοι δεν έπαιξαν χθες και όσοι αγωνίστηκαν μόνο για λίγα λεπτά. Εκτός θα μείνει και ο Σιπιόνι, ο οποίος αποχώρησε χθες με πρόβλημα στον ώμο, αν και δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό.

Εξάλλου, ο βαθμός δυσκολίας θα είναι μεγαλύτερος απέναντι στον Άγιαξ, ο οποίος προχωρά στην προετοιμασία του, έχοντας χάσει προ ημερών σε φιλικό από τον Παναθηναϊκό.