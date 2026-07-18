«Ο Καμπάτσο δεν σκοπεύει να φύγει από τη Ρεάλ - Ο Παναθηναϊκός διαψεύδει τις επαφές μαζί του»

Η ισπανική "AS" υποστηρίζει πως ο Φακούντο Καμπάτσο δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ τονίζει παράλληλα πως ο Παναθηναϊκός Aktor διαψεύδει τις επαφές μαζί του.

Τις τελευταίες ημέρες προέκυψαν σενάρια που ήθελαν το «τριφύλλι» στο... κατώφλι του Φακούντο Καμπάτσο και η ισπανική ιστοσελίδα, που βρίσκεται κοντά στη «βασίλισσα», θέλησε να εξηγήσει την κατάσταση.

Σύμφωνα με την "AS", λοιπόν, ο έμπειρος πλέι μέικερ δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από τη Μαδρίτη και θέλει να παραμείνει στη Ρεάλ και την ερχόμενη σεζόν. Άλλωστε, ο Αργεντινός γκαρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Μαδριλένους.

Επιπλέον, το εν λόγω δημοσιεύμα αναφέρει πως οι Ισπανοί δημοσιογράφοι επικοινώνησαν με τους «πράσινους», οι οποίοι διέψευσαν την οποιαδήποτε επαφή με τον «Φάκου».