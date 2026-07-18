Οριστικά στην Μοντερέι ο Πινέδα - Ολοκληρώθηκαν τα διαδικαστικά της μεταγραφής

Μόνο οι ανακοινώσεις μένουν για την επισημοποίηση της μεταγραφής του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ στο Μεξικό.

Στο Μεξικό επιστρέφει ο Ορμπελίν Πινέδα, μετά από μια επιτυχημένη τετραετία στην ΑΕΚ, καθώς ολοκληρώθηκε το τυπικό κομμάτι της μεταγραφής του στη Μοντερέι. Οι δύο ομάδες αντάλλαξαν τα απαραίτητα έγγραφα και μπήκαν οι υπογραφές, ενώ πλέον απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις.

Ο 30χρονος Μεξικανός άσος έχει περάσει ήδη από ιατρικά και την ερχόμενη εβδομάδα θα ενταχθεί στην προετοιμασία της Μοντερέι, όπου θα... ξανασμίξει με τον Ματίας Αλμέιδα.

Οι «ραγιάδος» θα καταβάλουν άμεσα στην ΑΕΚ το 50% του ποσού της ρήτρας και το υπόλοιπο αργότερα, καθώς υπήρξε συμφωνία για να γίνει διευκόλυνση.

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα βρίσκεται ήδη σε επαφές με στόχους για τον αντικαταστάτη του Πινέδα στην Ένωση και εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες μέρες.