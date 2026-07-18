«Καυστικές» δηλώσεις του Μπόρχα Ιγκλέσιας για την παρουσία του Τραμπ στον τελικό του Μουντιάλ 2026 (vid)

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας έκανε δηλώσεις ενόψει του πολύ μεγάλου τελικού ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, με τον επιθετικό της «Φούρια Ρόχα» να τονίζει και τις προθέσεις του όσον αφορά τον πιθανό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ που θα κάνει την απονομή.

Έχει ήδη ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή (19/7, 22:00) και το άγχος… κορυφώνεται. Ένας τελικός κάπως πρωτότυπος. Αρχικά, λόγω του σόου που αναμένεται να γίνει στο ημίχρονο με τη Σακίρα, τη Μαντόνα και τον Τζάστιν Μπίμπερ, που εν τέλει θα διαρκέσει γύρω στα 17 λεπτά και όχι μισή ώρα που έλεγαν στην αρχή.

Παράλληλα, την απονομή του τροπαίου θα την κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως είχε γίνει και πέρυσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Ωστόσο, ο επιθετικός της Ισπανίας, Μπόρχα Ιγκλέσιας δεν έδειξε να… πετάει και τη σκούφια του, δηλώνοντας πως θα χαιρετήσει τον «Πλανητάρχη» και ότι «Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει».

«Ναι, δεν θέλω να καταλήξω στη φυλακή, οπότε είναι κάτι που έχω σκεφτεί, έχω καταφέρει κιόλας να το φανταστώ. Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή που θα είμαστε όλοι πραγματικά χαρούμενοι. Μερικές φορές πρέπει να ξεχνάς και τις στιγμές που έχεις βιώσει».

«Δεν νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να προκαλέσεις διαμάχες. Ο κόσμος ξέρει πού βρίσκομαι και θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχω αρκετή δύναμη για να αντιμετωπίσω ορισμένα πράγματα. Δεν ξέρω, είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής», πρόσθεσε ο επιθετικός της Θέλτα.

Borja Iglesias on meeting Trump at the World Cup final:



He said he hopes Spain have won, everyone’s happy, the greeting is over as quickly as possible, and then he can forget about it.



Following protocol while making his stance clear. Football needs more figures like him. pic.twitter.com/q31VaIBdZY — Leyla Hamed (@leylahamed) July 17, 2026

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