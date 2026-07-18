Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Το ενδιαφέρον της Γαλατασαράι για Πονομαρένκο και η στάση της Ντιναμό

Ο προπονητής της Γαλατασαράι, Οκάν Μπουρούκ αποκάλυψε πως οι Τούρκοι ενδιαφέρονται για τον φορ της Ντιναμό Κιέβου, Μάτβι Πονομαρένκο - Η στάση των Ουκρανών ενόψει ΠΑΟΚ

Τα σενάρια γύρω από την πιθανή πώληση του Μάτβι Πονομαρένκο συνεχίζονται σε Ουκρανία και Τουρκία, με τον προπονητή της Γαλατασαράι να τοποθετείται για αυτό το ζήτημα.

«Δεν είχα καμία επαφή με τον Τζον Ντουράν. Ο Πονομαρένκο είναι ένας από τους παίκτες στο ρόστερ της U-23, αλλά έχουμε πολλές εναλλακτικές».

Μία ακόμα από τις ομάδες που ενδιαφέρθηκε για τον 20χρονο φορ της Ντιναμό Κιέβου, ήταν η Τραμπζονσπόρ, με την υπόθεση να μην καταλήγει θετικά. Το συμβόλαιο του Μάτβι Πονομαρένκο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2028, όμως όλα δείχνουν ότι πολύ δύσκολα θα αγωνίζεται τους επόμενους μήνες με τη φανέλα της Ντιναμό.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, οι Ουκρανοί φαίνονται κάπως διστακτικοί τις τελευταίες ώρες στο ενδεχόμενο πώλησης του βασικού επιθετικού τους, μετά και την κακή εικόνα επιθετικά κόντρα στην Ουν. Κλουζ και λίγο πριν τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Οι ιθύνοντες της ομάδας του Κιέβου θεωρούν κομβικά τα παιχνίδια με τον Δικέφαλο για την ευρωπαϊκή τους παρουσία και προσπαθούν να κρατήσουν τον Πονομαρένκο τουλάχιστον για τα παιχνίδια αυτά, μπαίνοντας ξανά στη συζήτηση για πιθανή πώληση

στις αρχές Αυγούστου.

Την ίδια ώρα μένει να γίνει γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα της Ντιναμό για τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και αν θα προλάβουν να μπουν σε αυτή οι τραυματίες Ζαχαρτσένκο, Ποπόφ, Μιχαιλένκο, Ραμαντάνι και Καμπάγιεφ.