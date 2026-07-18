Ντουμπάι: Ενίσχυση στη θέση «2» με τον Μιντζ

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Βούρτζμπουργκ και ο Τσάβι Πασκουάλ αποφάσισε να του δώσει το... εισιτήριο για την Euroleague.
Ο Μιντζ είχε 16,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 31 συμμετοχές στη γερμανική λίγκα και τη νέα σεζόν θα του ζητηθεί να δώσει... βάθος και σκορ από τον πάγκο στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Dynamic, confident, and always looking to attack. Mintz brings scoring ability, shot creation, and energy to Dubai Basketball.— Dubai Basketball (@dubaibasket) July 18, 2026
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