Ντουμπάι: Ενίσχυση στη θέση «2» με τον Μιντζ

Η Ντουμπάι έβαλε... βάθος στη θέση «2» με τον Ντέβιον Μιντζ.

Ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Βούρτζμπουργκ και ο Τσάβι Πασκουάλ αποφάσισε να του δώσει το... εισιτήριο για την Euroleague.

Ο Μιντζ είχε 16,4 πόντους, 3,3 ριμπάουντ και 3 ασίστ κατά μέσο όρο σε 31 συμμετοχές στη γερμανική λίγκα και τη νέα σεζόν θα του ζητηθεί να δώσει... βάθος και σκορ από τον πάγκο στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.