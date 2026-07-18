Πανθρακικός: Ενίσχυση με Ζώνιo για την ομάδα της Θράκης (pic)

Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, Γιώργο Ζώνιο.

Στον Πανθρακικό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Ζώνιος, με τον αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό να ενισχύει την ομάδα της Θράκης έπειτα από τη θητεία του στην Ελλάς Σύρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Διοίκηση του Πανθρακικού ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιώργο Ζώνιο, ο οποίος θα ενισχύσει την ομάδα μας τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Γεννημένος την 1η Οκτωβρίου 2003, ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΑΟ Γιάννινα. Σε ηλικία μόλις 15 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΣ Γιάννινα, όπου παρέμεινε για πέντε χρόνια, αγωνιζόμενος σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες έως και την Κ19.

Το καλοκαίρι του 2022 μεταγράφηκε στην Κηφισιά, αποτελώντας βασικό στέλεχος της Κ20 του συλλόγου για δύο συνεχόμενες σεζόν. Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις επιβραβεύτηκαν με την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού του συμβολαίου. Το δεύτερο μισό της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025 αγωνίστηκε ως δανεικός στον Αστέρα Καισαριανής, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε επίπεδο ανδρικού ποδοσφαίρου.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Ελλάς Σύρου, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 14 συμμετοχές στο πρωτάθλημα της Super League 2, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του εξέλιξη και τις δυνατότητές του.

Γιώργο, σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Πανθρακικού και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!