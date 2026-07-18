Νέα τεστ για την Εθνική Παίδων και την Εθνική Εφήβων

Διπλό τεστ στ Κωνσταντινούπολη και Αγρόπολη για την Εθνική Παίδων και την Εθνική Εφήβων αντίστοιχα σήμερα (18/7).

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίσει την Λετονία στις 16.00, η οποία στους δύο προηγούμενους αγώνες της γνώρισε την ήττα από την Τουρκία και την Γερμανία.

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

16/7

Γερμανία-Κροατία 72-93

Τουρκία-Λετονία 71-48

17/7

Λιθουανία-Κροατία 75-78

Τουρκία-Ελλάδα 55-65

Λετονία-Γερμανία 74-82 (αγώνας κατάταξης)

18/7

13.00 Γερμανία-Λιθουανία

16.00 Λετονία-Ελλάδα

19/7

13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2

16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1

Η Εθνική Εφήβων μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του τουρνουά «The Legend» θα αναμετρηθεί σήμερα στις 19.00 με την Ισπανία, η οποία στην πρεμιέρα επικράτησε 73-53 της Γαλλίας.

Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/7

Γαλλία-Ισπανία 53-73

Ιταλία-Ελλάδα 66-77

18/7

19.00 Ισπανία-Ελλάδα

21.30 Ιταλία-Γαλλία

19/7

19.00 Ελλάδα-Γαλλία

21.30 Ιταλία-Ισπανία