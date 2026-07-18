Νέα τεστ για την Εθνική Παίδων και την Εθνική Εφήβων

Η Εθνική Παίδων αντιμετωπίσει την Λετονία στις 16.00, η οποία στους δύο προηγούμενους αγώνες της γνώρισε την ήττα από την Τουρκία και την Γερμανία.
Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
16/7
Γερμανία-Κροατία 72-93
Τουρκία-Λετονία 71-48
17/7
Λιθουανία-Κροατία 75-78
Τουρκία-Ελλάδα 55-65
Λετονία-Γερμανία 74-82 (αγώνας κατάταξης)
18/7
13.00 Γερμανία-Λιθουανία
16.00 Λετονία-Ελλάδα
19/7
13.30 Θέσεις 3-4: Α2-Β2
16.00 Θέσεις 1-2: Α1-Β1
Η Εθνική Εφήβων μετά τη νίκη της επί της Ιταλίας στην πρεμιέρα του τουρνουά «The Legend» θα αναμετρηθεί σήμερα στις 19.00 με την Ισπανία, η οποία στην πρεμιέρα επικράτησε 73-53 της Γαλλίας.
Μπορείτε να δείτε τον αγώνα ΕΔΩ
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
17/7
Γαλλία-Ισπανία 53-73
Ιταλία-Ελλάδα 66-77
18/7
19.00 Ισπανία-Ελλάδα
21.30 Ιταλία-Γαλλία
19/7
19.00 Ελλάδα-Γαλλία
21.30 Ιταλία-Ισπανία